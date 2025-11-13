Speight llega al Obradoiro para redimirse de su paso por ACB

Nueva pieza para el Monbus Obradoiro que dirige Diego Epifanio. Micah Speight se convierte en nuevo jugador del club de la capital gallega de forma oficial para reforzar el puesto de base y sumar 13 nombres activos en la plantilla. El director de juego llega tras desvincularse del Coviran Granada con el que participó en la ACB en este curso, sin terminar de convencer, buscando 'redimirse' en una Primera FEB que ya conoce y en la que espera volver a destacar. Además, el jugador tampoco contará como extracomunitario en Primera FEB al estar casado con una española.

Speight ya había suscitado el interés del Obradoiro en la pasada campaña, cuando Héctor Galán, director general del club, se interesó en él cuando el equipo buscaba un base en mitad del mercado. La operación fue inviable en aquel momento. Pero en el presente curso, tras un paso discreto por el Granada, el jugador se desvinculó del equipo de la ACB y el Obra ha tenido vía libre para hacerse con sus servicios.

En la presente campaña su participación ha sido residual en la élite del baloncesto español, aportando 3,3 puntos y 1 asistencia de media en los tres partidos que ha disputado, con un promedio de minutos en pista de más de 18. Eso sí, está más que contrastado en la Primera FEB tras haber jugado en Palencia, Andorra, Burgos y Oviedo, con papeles de mayor importancia numérica. De hecho, en su última aventura en el San Pablo Burgos promedió 10,2 puntos, 4,8 asistencias y 3,7 rebotes, por lo que será un gran respaldo para el resto de la plantilla, que incluso puede ayudar en la tarea pendiente del rebote.

Con este fichaje se abre el debate sobre la rotación de bases. Epi y Héctor confiaron en Olle Lundqvist para compartir posición con Léo Westermann, teniendo a Alonso Grela como tercer uno de apoyo. Con la llegada de Speight, puede que el equipo tome alguna decisión sobre un cambio de roles o, incluso, una posible salida en formato de cesión para Grela que no sería descartable.

Héctor Galán, director general del Obradoiro, afirma que Micah Speight “es un jugador con amplia experiencia en nuestra competición, habiendo pasado por diferentes equipos y formando parte de proyectos con objetivos parecidos al nuestro”.

“En ese sentido, viene a incorporarse a un equipo que actualmente está funcionando francamente bien. Después de un inicio irregular, el grupo ha sido capaz de encontrar su mejor dinámica y de realizar partidos muy completos, como el último que disputamos esta semana en Sar. La incorporación de Micah tiene como objetivo complementar, reforzar y hacer aún más competitiva la plantilla de aquí a final de temporada”, añadía. “Le deseamos mucha suerte en esta etapa, una buena y rápida adaptación a sus compañeros, al club y a la ciudad, y que podamos empezar a disfrutar de su juego lo antes posible”, finalizaba.