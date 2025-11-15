Euskadi gana a Palestina para cerrar una jornada festiva, solidaria y reivindicativa.

La selección vasca ganó por 3-0 a la de Palestina en San Mamés en un partido que sirvió para cerrar la jornada festiva solidaria con el pueblo gazatí y de reivindicación de la oficialidad de la denominada 'Euskal Selekzioa'.

El encuentro, con más de 50.000 espectadores en las gradas, reflejó la gran movilización durante todo el día en Bilbao en medio de numerosas banderas palestinas e ikurriñas para dar cariño al combinado visitante y de paso recuperar la reivindicación para la oficialidad de la selección vasca.

Resumen de todo ello, y del espíritu festivo del día, fue la ovación que a poco del final del encuentro le tributó a Yaser Hamed, un jugador vasco de la localidad vizcaína de Leioa internacional por Palestina en su día en la cantera de Lezama, la grada de San Mamés y, después, la vuelta de honor al campo que dieron los emocionados jugadores palestinos.

Lo hicieron con una pancarta que en la que se leía 'Thank you Basque Country (Gracias País Vasco') y escoltados por los jugadores locales, que les acompañaban un poco por detrás.

Incluso, como hacen los jugadores del Athletic al final de sus encuentros, los futbolistas de las dos selecciones se pararon frente a la grada de animación de 'La Catedral' y con ella entonaron el tema musical 'Txoria Txori' de Mikel Laboa.

En lo deportivo Euskadi fue superior y gozó de oportunidades para un resultado más amplio, aunque Palestina también se estiró y llegó en alguna ocasión con cierto peligro al área.

No obstante, el choque estuvo siempre escorado del lado del equipo 'tricolor', que abrió el marcador en el minuto 4 con un cabezazo del debutante Unai Elgezabal, central del Levante, a un córner botado por el osasunista Kike Barja, de los futbolistas más destacados del encuentro.

El 2-0 llegó en el minuto 43 al transformar el ariete del Athletic Gorka Guruzeta, con solvencia y engañando al meta visitante, un penalti de Wadji Mohammed a Hugo Rincón cuando el lateral cedido por el Athletic al Girona se colaba por la línea de fondo.

Cerró el resultado el también rojiblanco Urko Izeta en el 76 al definir con calidad ante el Hamada un pase que recibió dentro del área de Zarraga en jugada iniciada por Guevara.