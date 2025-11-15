Jorge Maceira: «Mi objetivo es ser el mejor jugador posible para ayudar al Compostela»

Jorge Maceira González (Vigo, 27/01/2001) es una de las grandes sensaciones del inicio de temporada en la SD Compostela. El atacante olívico lidera la ofensiva picheleira como máximo realizador, con 4 tantos. Con la confianza por las nubes y el gol entre ceja y ceja, el delantero afronta este domingo (18.00 horas) un exigente duelo ante el Noia en San Lázaro, que pondrá a prueba a los blanquiazules después de dos empates consecutivos.

¿Cómo está siendo su adaptación al Compostela?

Yo diría que bastante buena. La verdad que estoy muy contento desde que llegué, en la ciudad como en el club y con los compañeros. Estoy muy, muy cómodo y creo que se va notando.

¿Cómo es trabajar con Secho?

A Secho le suele salir mucho la vena de profesor porque es un entrenador que tiene mucho conocimiento sobre el fútbol, y muchas veces tiene un enorme afán en querer transmitirnos todo lo que sabe y considero que es un buen maestro en ese sentido. Y a nivel de entrenamientos, disfrutamos mucho de lo que nos enseña.

Jorge Maceira, ante la UD Barbadás. / Jesús Prieto

Después de los últimos dos empates, ¿cómo ve al equipo?

Yo al equipo lo veo bien, tranquilos, a pesar de que la gente siempre quiere meter un poco de presión porque el Compos no deja de ser un club histórico, que merece estar obviamente más arriba. Pero bueno, yo veo a todos tranquilos, con ambición, con ganas y, poco a poco, acercándonos más al objetivo.

El míster hace constante hincapié en que el equipo tiene mucho margen de mejora. ¿Qué opina al respecto?

Sí, pienso igual. Yo si te soy sincero, creo que tenemos muchísimo margen de mejora. Y creo que es importante saber reconocerlo y también quiere decir mucho de nosotros. Yo obviamente soy el primero en exigirse, en hacer autocrítica, pero yo creo que todos los compañeros que tenemos este año tienen un nivel muy bueno y debemos exigirnos al máximo para poder expresarlo.

No sé si lo ha notado pero es uno de los jugadores más queridos por la afición en este arranque de temporada. ¿Es consciente de este apoyo?

Si te soy sincero, sí, la verdad. Y se agradece muchísimo, porque muchas veces uno trabaja muy duro y eso no siempre se ve. Y luego llegas al fin de semana, siempre quieres aportar lo máximo y se agradece muchísimo que haya gente que te esté ahí apoyando, que te esté animando y que también quiera verte jugar. Yo lo único que trato es de darlo todo, dejarlo todo, para que la gente no pueda irse insatisfecha de ver a los jugadores de su equipo sin sudar la camiseta. Y pienso que ellos ven eso en mí, como en muchos otros compañeros, y yo siento mucho su apoyo, la verdad.

Es un delantero muy completo, que juega bien de espaldas, potente, tiene gol, pero para Jorge Maceira, ¿cuál es su gran fuerte?

Yo, con toda humildad del mundo, me considero un jugador bastante completo. Me gusta ir a recibir, me gusta jugar de cara, me gusta girarme, me gusta cortar al espacio, me gusta presionar alto, me gusta ir de cabeza… y no tiro los córners porque obviamente quiero rematarlos.

En torno a las cifras, ¿se marca objetivos?

La verdad es que te podría contar una película ahora mismo y quedar bien. Pero mi objetivo es mejorar. Ser el mejor jugador que pueda haber para ayudar lo máximo al Compostela y obviamente, yo cada partido tengo la ambición de meter todos los goles que pueda. Pero no tengo un objetivo de llegar a ‘x’ goles. Si puedo meter treinta y cinco goles, los voy a meter. Si puedo meter cuarenta, los voy a meter.

Adrián Armental y Jorge Maceira celebran un tanto de la 'esedé'. / Jesús Prieto

¿Cómo lleva compartir puesto con un jugador como Charly?

Aprendo mucho de él, como de un montón de compañeros. No lo conocía mucho y la verdad que estoy muy contento con él. Obviamente, la parte no tan bonita del fútbol es que muchas veces tienes que jugarte un puesto con otra persona. Pero la verdad que es una pena que muchas veces no podamos compartir lugar en el once o compartir minutos, porque como con muchos otros compañeros, pues también es un jugador con el que me siento muy a gusto, con el que considero que me entiendo. Y la verdad es que no te puedo decir nada malo de él.

Samu le dedicó unas bonitas palabras en el NVF Pódcast. ¿Pudo escucharlas?

Sí. La verdad que por desgracia en el fútbol no abunda la buena gente, no abunda la gente desinteresada y la verdad que yo estoy muy agradecido de tener los compañeros que tengo. Es una suerte tener gente más veterana como Samu. Muchas veces compartes vestuario con veteranos que no te quieren ver brillar, que no te quieren potenciar, que no quieren ver tu mejor versión, y yo creo que Samu es todo lo contrario. Samu es una persona que sí obviamente tú muestras interés, él te va a ayudar siempre, va a querer lo mejor para ti. Yo creo que se agradece mucho tener a compañeros como él al lado.

Este domingo reciben al Noia. ¿Qué se espera del conjunto de Alberto Mariano?

Espero un partido muy intenso en el que ellos van a salir fuerte desde el principio. A pesar de que estén ahí abajo creo que tienen un equipo para estar más arriba. Creo que va a ser un rival duro y nos tenemos que exigir al máximo. Y como siempre digo, con el mismo respeto a todos, pero con la mentalidad de ganar y llevarnos los puntos desde el minuto uno, tanto con el Noia como con el resto de rivales.

Este fin de semana se enfrentan Somozas y Arosa. Por lo que el partido de este domingo cobra más importancia si cabe, ¿no?

Para mí no. Si te soy sincero, a mí no me preocupa que ganen o que pierdan. Obviamente si ellos se van dejando puntos, mejor, pero a mí no me preocupa y al equipo tampoco. Nuestra mentalidad tiene que ser pensar solo en nosotros, pensar en mejorar, como te decía al principio, en sacar nuestra mejor versión. Yo creo que pensando así y solo así, en nosotros mismos, no va a haber duda en que nos van a salir las cosas.