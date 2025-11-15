José Antonio Rueda, de regreso al 'paddock' tras su grave accidente

Muy buenas noticias en el 'paddock' de MotoGP. José Antonio Rueda ha vuelto a las carreras tras el grave accidente que sufrió en la vuelta de formación de la carrera en Sepang (Malasia). El piloto andaluz se encuentra de visita y estará presente durante el fin de semana del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita de la temporada.

El Campeón del Mundo de 2025 en Moto3 fue captado por las cámaras del campeonato mientras se llevaba a cabo la Free Practice Nr. 2 de la categoría inferior. Sentado en el box, rodeado de todo su equipo, el '99' sonreía a la cámara y saludaba a los aficionados.

Las imágenes llegan un día después de que el piloto de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) compartiese a través de sus redes sociales las primeras imágenes del proceso de recuperación, en el que se le podía ver realizando diferentes ejercicios.

El accidente se produjo tan solo dos citas después de que el sevillano se proclamase campeón en Indonesia. Durante la vuelta de formación del GP de Malasia, Noah Dettwiler salía de la curva tres del trazado mucho más lento de lo habitual. Rueda, que venía por detrás, no pudo evitarlo y acabaron impactando con una diferencia de velocidad de 120 km/hora.

Las operaciones

El golpe fue muy duro. De hecho, ambos pilotos tuvieron que ser reanimados en pista tras el accidente, y fueron evacuados en helicóptero al hospital más cercano de Kuala Lumpur, donde estuvieron ingresados durante varias jornadas. En el caso de Rueda, después de aterrizar en Sevilla, tuvo que pasar por Barcelona para ser operado por el doctor Mir en la Clínica Dexeus.

En la intervención se le insertaron placas en el pulgar, el segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha y la base del radio. Ahora ya ha iniciado el proceso de recuperación. "Poco a poco, pero siempre hacia adelante. Ya he empezado con la rehabilitación y los tratamientos, trabajando cada día para seguir mejorando y volver al 100%", escribió el piloto en la publicación de Instagram.

Dettwiler también progresa

En cuanto al estado de Dettwiler, el CIP Green Power ha ido dando partes sobre el progreso de su salud. Se ha sabido que ingresó en "condición crítica", permaneció en la UCI durante cuatro días y fue sometido a "varias cirugías de emergencia, incluyendo la extirpación del bazo".

Por otro lado, se sometió a otra operación en la pierna, que presentaba una fractura expuesta. También le insertaron un catéter para monitorizar la presión intracraneal. Además, sufrió graves contusiones pulmonares y una fisura en el cuello. "Necesitará usar un collarín cervical durante algunas semanas para estabilizarlo", precisaba el equipo. El miércoles pasado, su padre compartió la primera foto del piloto suizo tras el accidente, en la que se le puede ver sonriente, con el pie en alto y en una silla de ruedas.