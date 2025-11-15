El Obra convirtió su partido en un trámite

El Monbus Obradoiro se veía las caras con un viejo conocido, el técnico Félix Alonso que durante buena parte de la temporada pasada ocupó el banquillo santiagués y que ahora está al frente de la plantilla del Cartagena, y con un jugador criado en Santiago aunque sin pasado obradoirista, Alejandro Harguindey, hermano de Pablo que sí milita en el equipo compostelano.

Los números demostraban que el gran favorito para este choque era el equipo compostelano aunque ya se sabe que en deporte no hay nada escrito. Pero en esta ocasión se cumplieron los pronósticos y el Obra no tuvo piedad de su rival, al que superó por un claro 68-94.

El conjunto cartagenero llegaba a este enfrentamiento después de caer derrotado en sus cuatro últimos partidos en la competición liguera a los que hay que sumar su derrota en la Copa de España FEB contra el Club Ourense Baloncesto, con quien sucumbió precisamente en su último compromiso de la liga regular disputado en la ciudad de As Burgas. Este sábado el turno era para otro club gallego, un Obradoiro que buscaba asentarse en los puestos altos de una tabla clasificatoria en la que su rival ocupaba la posición 14 de 18 con solo dos victorias .

Y es que los santiagueses llegaban a este partido en un buen estado de forma tras ganar los cinco encuentros ligueros que disputó después de haber arrancado la competición con dos derrotas seguidas. Solo superado en la tabla por un Leyma Coruña que cuenta sus partidos por victorias, el conjunto que dirige Diego Epifanio comparte la segunda posición con el Super Agropal Palencia, con dos derrotas cada uno, y el Alicante, que solo perdió una vez pero cuenta con un partido menos, a la espera de que el Estudiantes, que también perdió dos veces, se mida mañana al Fuenlabrada.

El Monbus Obradoiro viajaba a tierras murcianas con la clara intención de proseguir con su escalada tras los traspiés iniciales para recuperar terreno. El Cartagena parecía el rival ideal por su racha negativa. Y así fue. Victoria sin ninguna discusión del Monbus Obradoiro en la pista del Cartagena. Los santiagueses lo tuvieron fácil ante un rival que no dio sensación de poder competir a los de Diego Epifanio. Se bastaron con su gran potencial para decidir en la primera parte. Solamente en el último cuarto, cuando llegó la relajación visitante, el equipo local pudo igualar el balance.

Yunio Barrueta lanza a canasta. / Área 11

Un triple del extremeño Galán y una canasta posterior del americano Barrueta permitió al Monbus Obradoiro estrenar el marcador en Cartagena (0-5). Fue una gran carta de presentación de un equipo gallego decidido a llevarse la victoria. Westermann aumentó aún más las diferencias (2-9). De momento, mandaban los visitantes en la pintura. Un triple de Barcello silenció la afición local y situó el 5-12 para un conjunto santiagués que estaba haciendo las cosas bien. En la recta final del primer cuarto, el pívot Felipe dos Anjos tomó el mando en ataque (8-16). La distancia se mantuvo hasta la conclusión donde los gallegos llegaron a tener una máxima renta de trece puntos (15-28) gracias a un triple final del alero portugués Brito.

En el segundo cuarto, Andersson pasó a ser clave para su equipo. Un 2+1 suyo puso el 17-34 en el marcador. Luego, una canasta de Kravic obligó al técnico local, Félix Alonso, a solicitar un tiempo muerto, ya que el equipo no respondía al mejor juego de su rival. Consiguió lo que buscaba y un parcial de 4-0 redujo las diferencias (24-36). En ese momento fue Diego Epifanio el que detuvo el partido. El duelo estaba siendo vivo y muy intenso. Dos puntos de Brito, muy activo durante el periodo, permitieron al Monbus Obradoiro llegar casi al ecuador del cuarto con una ventaja de 14 puntos (24-38). El francés Westermann puso tranquilidad al juego visitante con el 29-40 a falta de poco más de cuatro minutos para llegar el descanso. Rivera, con un 2+1, se encargó de dar un mensaje al Monbus Obradoiro. La victoria en la pista cartagenera tendría que ser muy trabajada (32-40). Barcello y Westermann tiraron del carro visitante para mantener a flote a su equipo y conservar su cómoda renta (32-45). Nuevo tiempo muerto local en momento delicado para los de Félix Alonso. La primera parte acabó con un tiro libre anotado por Brito que firmó el 32-51. De momento, Barcello y Westerman formaban una dupla imbatible con 7 y 9 puntos respetivamente y nueve rebotes entre ambos. Y con un Brito bastante acertado (9 puntos).

Galán machaca ante Rivera. / Área 11

Tras el paso por los vestuarios, el decorado pareció cambiar. Los albinegros salieron más decididos y un parcial de 6-0 puso rápidamente un 38-51. Diego Epifanio no dudó en detener el partido para hacer despertar a unos jugadores que habían saltado a la pista totalmente dormidos. Barcello volvió a tomar la responsabilidad anotadora y el Monbus Obradoiro tomó distancia de nuevo (40-59). Barrueta y Westermann se unieron a la fiesta gallega (40-65) en un momento de total control santiagués. Kelly se encargó, con un triple, de frenar la racha gallega (43-65). Se llegó al minuto 25 con 43-66 en un duelo de claro color blanco en el que el Cartagena poco podía hacer ante la apisonadora compostelana. Barcello y Brito, con un triple, continuaron bombardeando el aro murciano (45-71) sin que su rival encontrara la manera de frenar su ataque. La máxima diferencia en este cuarto llegó a ser de 28 puntos (47-75). Fue un periodo donde Quintela anotó sus dos primeros puntos. A la conclusión del tercer cuarto, el luminoso reflejaba un 52-77.

Aún restaban diez minutos, pero el partido daba muestras de que el Cartagena no iba a dar la sorpresa por su falta de recursos. La gran superioridad demostrada por los santiagueses fue evidente en los tres primeros cuartos. Un parcial de salida de 6-3 no pareció preocupar excesivamente ya que la renta era importante. Diego Epifanio dio minutos a los menos habituales y estos respondieron. Con 58-82, a 6 minutos y 25 segundos para el final, Félix Alonso, totalmente desesperado, pidió un tiempo muerto para volver a reordenar a sus jugadores. Continuó luchando el Cartagena para intentar rebajar la enorme desventaja que tenía. Así, se pasó por los últimos cinco minutos con 60-84 en un duelo que ya había perdido el interés. Al final, la diferencia fue de 26 puntos (68-94).