El Viravolta se cuelga la medalla de plata en el Campeonato Gallego

El Club Viravolta Santiago de gimnasia rítmica vuelve a situarse en el panorama autonómico como una de las entidades deportivas de referencia en Galicia. El club compostelano, reconocido por ser el único en Santiago con gimnastas de nivel absoluto —la categoría más alta de la disciplina—, viene de obtener un destacado resultado el pasado domingo 9 de noviembre, cuando su conjunto júnior absoluto se proclamó subcampeón gallego en el pabellón As Travesas de Vigo.

Tras este éxito autonómico, Viravolta afronta ahora uno de los retos más importantes de la temporada: su participación en el Campeonato de España, que tendrá lugar en Castellón los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre. El club acudirá con cinco equipos, una representación excepcional que refleja el crecimiento y solidez de su proyecto deportivo.

El Viravolta viajará con sus equipos alevín, infantil —cuarto clasificado y a un paso del podio en la última Copa de España celebrada en mayo—, cadete, juvenil y júnior absoluto, que competirá el domingo en la 3ª fase de la Copa de España de Conjuntos, siendo la participación más destacada del club.

El conjunto infantil del Viravolta selló una meritoria cuarta plaza en el último Campeonato de España. / Cedida

El club viene además de organizar, el pasado 25 de octubre, la quinta edición de la Gala Internacional Viravolta Jael, celebrada en el Multiusos Fontes do Sar. En el evento participaron algunas de las mejores gimnastas del mundo, consolidando a Santiago como sede de un espectáculo único en el ámbito internacional. Las gimnastas júnior absoluto del club tuvieron también presencia en esta prestigiosa cita.

El Club Viravolta organiza una nueva edición de su Campus de Nadal. / Cedida

Para cerrar el año, Viravolta organizará su Campus de Navidad los días 22, 23, 24, 26 y 27 de diciembre en Santiago. En esta ocasión, la entidad contará con la presencia de Polina Berezina, reciente gimnasta olímpica en París 2024 y retirada hace apenas unos meses, y Lola Eiffel, actriz, coreógrafa y reconocida creadora en el ámbito artístico. Ambas impartirán clases y formaciones especiales, convirtiendo el campus en una oportunidad única para gimnastas de toda Galicia.