El Compostela reacciona a tiempo para firmar un agónico triunfo ante el Noia

La SD Compostela rescató el triunfo 'in extremis' ante el Noia en San Lázaro en un derbi espeso, que terminó venciendo gracias a un tanto de Jorge Maceira en el minuto 89. El gol del olívico deshizo la igualada generada en el primer acto mediante las dianas de Diego Fuentes, para los visitantes, y Diego Uzal, para los locales. Victoria de líder para una esedé que reaccionó a tiempo para evitar su tercer empate consecutivo.

De partida optó Secho por introducir a Jorge Valín —primera titularidad desde su lesión en el costal ante el Gran Peña— y a Samu Rodríguez en detrimento de Mateo Arellano y Antón Guisande, titulares en A Magdalena. En el Noia, no solo Alberto Mariano, ex del Compos, volvía a San Lázaro con la carga emocional que eso implica, también jugadores como Izan Márquez, Axel Sánchez o Mario Constenla arrancaron de inicio para enfrentarse a su exequipo.

Buscó marcar su ritmo desde un principio el cuadro local, que, por momentos, obligó a su rival a defender en campo propio, pero sin concretar ocasiones de gol. Al Compos le costó imprimir el flujo de balón deseado en los compases iniciales ante una defensa noiesa muy bien colocada.

El primer susto de la tarde lo protagonizaron Diego Uzal y Mario Constenla. Ambos jugadores sufrieron un fuerte golpe de cabeza con cabeza al saltar en busca de disputar un balón aéreo. Finalmente, todo quedó en eso, un susto, y los dos futbolistas pudieron continuar en el terreno de juego.

Los locales se fueron poco a poco desquitando del común embotellamiento de los inicios de partido. El primero en desbordar fue Parapar, que tras una conducción diagonal habilitó a Damián Noya en la banda izquierda. El defensor compostelano envió un centro al área, conectando con la cabeza de un Adrián Armental que se quedó a escasos metros de ver portería. Avisaba el líder.

Tras el primer envite, turno para Maceira. El ariete vigués encontró un resquicio en la cerrada zaga rival para provocar una peligrosa falta que significó la tarjeta amarilla para David, la primera del encuentro. No se quedó atrás el Noia y respondió al empuje de los locales.

Lo probó Axel desde el borde del área, pero se encontró con un providencial Àlex Cobo. Era un aviso de lo que estaba por venir. Y es que Diego Fuentes aprovechó un gran centro desde el costado derecho para cruzar el balón al primer toque y abrir el marcador a los veinte minutos. El verdugo blanquiazul, compostelanista de cuna. Y es que Fuentes, autor del 0-1, es socio del Compostela desde los seis meses de edad. Le tocaba remontar al Compos.

La impaciencia de la grada y las sensaciones hicieron crecer las dudas en torno a un cuadro de Secho incapacitado para generar peligro. Y cuando peor estaba, el líder reaccionó. Más por orgullo que por méritos futbolísticos, la esedé encontró el empate. Tras un medido centro de Jorge Valín, una combinación de muy buen nivel terminó en el borde del área noiés, desde donde Diego Uzal conectó un remate certero a la escuadra derecha de un Brais Vázquez que nada pudo hacer (31’).

Tras el gol, ambos conjuntos priorizaron la estabilidad y se vivieron minutos de cierto tanteo. Esta aparente tranquilidad terminó con la aparición de la tablilla de prolongación. El descuento desmelenó a locales y visitantes, y a punto estuvo de pagarlo el Compos. Una ofensiva local, que desaprovechó Maceira, acabó en los pies de Diego Fuentes, solo ante Cobo. Esta vez el meta catalán aguantó hasta el final para llevarse el segundo ‘round’ de su particular combate ante el ariete santiagués. 1-1, y al entretiempo.

Doble cambio por parte de Secho en el descanso. Diego Uzal y Goris cedían su lugar en el campo a Mateo Arellano y Charly. El inicio del segundo acto recordó a los primeros minutos del partido, donde el Compos movía el balón pero era incapaz de generar combinaciones realmente peligrosas. Aun así, los locales estuvieron a escasos centímetros de marcar el segundo gol. Un centro de Damián Noya desde la izquierda terminó envenenándose sobre la portería de un Brais Vázquez que dejó salir el balón, el cual se fue por muy poco.

Con el paso de los minutos, el cuadro blanquiazul impuso la lógica y comenzó a someter a los visitantes. Se salvó el Noia gracias a las intervenciones de Brais, que detuvo un potente y lejano disparo de Mateo Arellano, primero, y un tímido remate de un recién incorporado Guisande desde dentro del área, después.

El ímpetu local llevó a Alberto Mariano a echar mano al banquillo. Una triple sustitución dio aire a un conjunto noiés que ganó solidez, sacrificando pegada. Corría el tiempo y el Compos era incapaz de derribar el muro rival. Cañi y Guisande, introducidos desde el banquillo, se buscaron constantemente sin aparente éxito, mientras un impreciso Parapar lo intentaba desde la derecha.

Ante la falta de tiempo (y de recursos), probó el Compostela por cargar el área en busca de su doble punta —Maceira y Charly—, aunque volvió a toparse con el meta noiés. Brais volvió a erigirse como el héroe visitante, deteniendo un cabezazo de Mateo y un mano a mano ante Maceira. Cuando todo parecía destinado al empate, el líder volvió a reaccionar. Volvió a tirar de insistencia la esedé y sobre el 90 llegó el gol del triunfo. De nuevo, Jorge Maceira aprovechó un balón de Guisande para fusilar, esta vez sí, a Brais Vázquez y hacer su quinto gol en los últimos siete partidos.

Con mucho sufrimiento, el Compos selló un nuevo triunfo y se afianza como líder destacado del Grupo 1 de Tercera RFEF tras el empate entre Somozas y Arosa, inmediatos perseguidores. Además, el cuadro blanquiazul regresa a la senda de la victoria después de dos empates consecutivos y mantiene su vitola de invicto.