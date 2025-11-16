El Solo Flow Freestyle enciende Sar con un show «contra la gravedad»

El Multiusos Fontes do Sar acogió este sábado el Solo Flow Freestyle, un espectáculo de motocross plagado de acrobacias y adrenalina. El evento conquistó el pabellón santiagués, donde miles de aficionados disfrutaron de una jornada de pura intensidad.

El evento duró dos horas en su segunda edición en la ciudad, que contó con un gran despliegue de iluminación y sonido.

Un motorista del Solo Flow Freestyle realiza una acrobacia en el aire. / Jesús Prieto

Los pilotos de talla nacional e internacional ofrecieron saltos espectaculares y maniobras que encandilaron al público asistente de forma constante. Un espectáculo que combinó riesgo, ritmo y ambientación, lo que convirtió a la cita en un éxito. El evento también contó con una bailarina de fuego que regaló una exhibición de cómo manejar los elementos.

Tras la gran acogida recibida por parte de Santiago, el show pone rumbo a Bilbao, donde tendrá lugar el siguiente evento (13 de diciembre).