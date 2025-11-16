MOTOCICLISMO
El Solo Flow Freestyle enciende Sar con un show «contra la gravedad»
El Multiusos vibró con el espectáculo de motocross acrobático que regaló trucos imposibles
El Multiusos Fontes do Sar acogió este sábado el Solo Flow Freestyle, un espectáculo de motocross plagado de acrobacias y adrenalina. El evento conquistó el pabellón santiagués, donde miles de aficionados disfrutaron de una jornada de pura intensidad.
El evento duró dos horas en su segunda edición en la ciudad, que contó con un gran despliegue de iluminación y sonido.
Los pilotos de talla nacional e internacional ofrecieron saltos espectaculares y maniobras que encandilaron al público asistente de forma constante. Un espectáculo que combinó riesgo, ritmo y ambientación, lo que convirtió a la cita en un éxito. El evento también contó con una bailarina de fuego que regaló una exhibición de cómo manejar los elementos.
Tras la gran acogida recibida por parte de Santiago, el show pone rumbo a Bilbao, donde tendrá lugar el siguiente evento (13 de diciembre).
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- Los entrenadores de Ilia Topuria abren en Santiago su esperado gimnasio la semana que viene
- «Esta fiesta por los 90 años de Capitol es una muestra de orgullo picheleiro»
- Un incendio en un edificio de Pontepedriña atrapa a uno de sus vecinos: los bomberos trabajan en el lugar
- Los efectos de Claudia en Santiago: un herido en la AP-9 y varios puntos inundados
- Denuncian el caos creado por los sentidos únicos en Bertamiráns
- Nivel rojo por la crecida del Sar y Tambre desbordado en Ames con su molino en jaque