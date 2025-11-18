El Obra teme al cansancio en Huesca al tener que repetir otra ‘kilometrada’

Cuando el Obradoiro apenas ha saboreado el triunfo conseguido en Cartagena ya se prepara para saltar a la cancha de nuevo, en esta ocasión en Huesca con motivo de la eliminatoria de octavos de final de la Copa FEB que se disputa este miércoles a las 20.15 horas.

El técnico del equipo santiagués es consciente de que el triunfo liguero fue muy positivo porque «tuvimos la capacidad de compartir bien el balon en posiciones fáciles ofensivas y eso habla muy bien de la buena quimica que hay en el equipo, aunque en otros aspectos defensivos debemos seguir mejorando en las proximas semanas. Hay momentos muy buenos defensicamente pero queremos seguir mejorando la presión del balón y todo lo que tiene que ver con la línea de pases. Aún tenemos capacidad de mejora y hay muy buena predisposicion por parte de los jugadores. Eso se nota en el rendimiento del equipo. Espero mejorar detalles de comunicación y de toma de decisiones defensivas que creo que nos ayudaría a ser más sólidos atrás».

En Cartagena destacó el papel de Diogo Brito. El entrenador obrdaoirista señala que «su actitud es muy buena, defensivamente está entendiendolo que necesita el equipo de él. Ofensivamente el otro día estuvo más acertado. No me fijo en la estadistica para tener que valorar el rendimiento de un jugador y creo que su rendimiento en los entrenamientos está siendo excelente y me alegro mucho por él que el tuviera una actiuacion destacada».

Diego Epifanio no puede ocultar su satisfacción tras conseguir la sexta victoria consecutiva. «El trabajo de los chicos desde el primer dia ha sido muy bueno. Con el tema de las lesiones y las incorporaciones tarde por el eurobasket... por ejemplo Diogo su primer partido con el equipo fue en Menorca. Todo tiene un proceso. Creo mucho en los procesos, en la forma de trabajar que tenemos como staff, como grupo, en lo que vamos inculcando. Y eso da sus frutos. Eso no te asegura que no vayamos a perder pero te asegura que cada vez vamos a estar mas cerca del equipo que podemos llegara a ser por las condiciones que tienen los jugadores. Y en ese proceso estamos. Poco a poco Ahora tampoco tenemos que levantar los pies del suelo porque sería un error por nuestra parte y creo que ahora es muy importante tener una gran motivación. Ahora tenemos que trabajar mucho nuestra cabeza y tener claro que tenemos que seguir dando lo máximo cada uno para competir de la mejor manera posible».

En cuanto al rival del miércoles, el Lobe Huesca La Magia, el técnico obradoirista no se fía. «Es un equipo que juega en otra categoría pero no tiene porque ser inferior. En el viaje a Cartagena ví tres partido del Huesca y aún veré otro.Es un equipo que juega a muchas posesiones. Si los equipos de la Primera FEB juegan a muchas posesiones y con un alto ritmo ofensivo hacen diez posesiones antes de los ocho primeros segundos, el Huesca hace quince con lo cual nos va a exigir muchísimo. Es un equipo que tiene muy buenos porcentajes de tiros de tres, que usa mucho el tiro de tres, juega con una estructura ofensiva distinta a la que estamos acostumbrados a defender porque juegan con cinco abiertos grandes que pueden echar el balón al suelo o tirar de tres. Nos tenemos que adaptar en muy poco tiempo a como queremos defender esas situaciones que están proponiendo en sus partidos. Es una situación de mentalizacion otra de desgaste fisico que podemos llevar en el viaje y nos afecte. Tenemos que entender cuales son las caracteristicas de ese equipo que juega a un ritmo muy alto, a muchas posesiones, a mucho tiro de tres, a muchas situaciones de uno contra uno... y eso nos va a exigir estar muy conc entrados y con las piernas frescas. A ver como podemos ayudar al equipo para mantener el nivel fisico que nos va a exigir el partido».

El temor del técnico se centra en el cansancio de la plantilla . «Todos los equipos tenemos que viajar. El tema de los kilómetros es un desgaste pero creemos que tenemos una plantilla preparada para soportar eso. Salimos a las siete de de la mañana de Cartagena y llegamos a las seis de la tarde a Santiago y a las diez de la mañana ya estábamos en el pabellón. A ver si mentalmente somos capaces de gestionar eso y físicamente el desgaste del jugador de no parar esperamos que no nos pase mucha factura. Vamos a ver si con el trabajo de los fisios y el trabajo indivdiual de los jugadores llegamos de la mejor manera posible».

Con respecto a la última incoporación del equipo, el nortamericano Micah Speight, el entrenador pide paciencia. Diego Epifanio indica que «aún no ha hecho ningún entrenamiento con el equipo. Hizo trabajo fisico mientras nosotros estuvimos fuera. Viene a un equipo en el que hay doce jugadores que lo están haciendo muy bien y tiene en su posicion a dos jugadoires con los que estamos muy contentos, que creemos mucho en lo que nos están dando. Creemos mucho en la forma de jugar que está teniendo el equipo y él se tiene que adaptar. Mentalmente tiene que prepararse porque viene de una situacion de estar en ACB, que es por lo que ha peleado mucho tiempo y creo q ue ha demostrado que tiene esa capacidad para llegar a donde estaba, pero ahora tiene que afrontar que tuvo una mala experiencia y llega a un equipo en una liga por debajo.. Tiene que prepararse mentalmente para entender que es muy importante su rendimiento individual para la suma del colectivo, no para venir a mostrarse. Es un proceso que los jugadores tienen que pasar. Todo el mundo nos habla de que es increíble como tipo. Creo que eso lo tiene y nos va a facilitar las cosas, pero viene a un equipo que está funcionando muy bien. Ahora mismo el entrenador lo tiene difícil para encontrarle un hueco. Él no viene a sustituir a nadie y no tenemos hueco facil para él. Tiene una gran predisposicion y está demostrando tener muchas ganas pero va a ser un proceso lento en el que todos tenemos que tener paciencia. Estoy convencido de que con sus caracteristicas nos va a ayudar pero tiene que pasar un proceso».

Diego Epifanio quiere ir poco a poco. La racha victoriosa del equipo no le ciega porque como él mismo señala «esto es muy largo, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, seguir creyendo en nuestra forma de llevar el día a día, en seguir corrigiendo nuestros errores tácticos defensivos, en tratar de encontrar soluciones a las propuestas que nos vamos encontrando en los equipos rivales.,. Y ya está. Nunca es bueno pensar en mayo cuando aun no han llegado las Navidades. Para mí lo más importante es que el equipo está muy centrado en el siguiente partido que es Huesca y lo que tenga que venir ya vendrá. Estoy convencido de que estaremos preparados para afrontar lo bueno o por si desgracia pasara algo malo».