El Rítmica Compostela se presenta en el Nacional de Castellón con tres conjuntos: "Esta competición es el gran objetivo del año"

El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela viaja esta semana a Castellón para participar en el Nacional Base Conjuntos Iberdrola 2025, una de las citas más importantes del calendario estatal de gimnasia rítmica. El club compostelano estará representado por tres conjuntos: el Juvenil - Aceites Abril, el Cadete - Fisela; y el Infantil - Mercado Boanerges.

Los conjuntos del Ximnasia Rítmica Compostela competirán el viernes, en el caso de los equipos cadete e infantil, y el sábado, con el equipo juvenil, afrontando el campeonato con ilusión, trabajo acumulado y el objetivo de firmar grandes ejercicios sobre el tapiz.

Los tres equipos han intensificado su preparación en las últimas semanas, puliendo dificultad, sincronización y expresividad para llegar a Castellón en el mejor momento de la temporada.

Miembros del Juvenil - Aceites Abril que disputarán el Nacional. | R.C.

El club destaca el compromiso y la evolución de sus gimnastas, que se enfrentan a un campeonato que reúne a cientos de conjuntos de toda España.

María Cañabate, directora deportiva y entrenadora de los conjuntos, señala que «para muchos de nuestros deportistas esta competición es el gran objetivo del año; llegamos con ganas, rutinas sólidas y la motivación de representar a Galicia en un evento de máximo nivel, mostrando la evolución y el compromiso de nuestras gimnastas».

Equipo Infantil - Mercado Boanerges. | R.C.

El Nacional Base Conjuntos Iberdrola es una de las competiciones más multitudinarias del país, reuniendo a clubes de todas las comunidades autónomas.

La participación simultánea de los equipos infantil, cadete y juvenil refleja la estructura sólida del club compostelano y la progresión continua de sus gimnastas, que van escalando categorías con experiencia y resultados.