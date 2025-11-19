El Huesca se ilusiona con el Obra: «Es un rival con una gran historia en ACB»

El Monbus Obradoiro afronta hoy su eliminatoria de la Copa España, con la que sigue sumando kilómetros, tanto en el desgaste de los jugadores como de transporte. Visitan el feudo del Lobe Huesca La Magia, el Palacio Municipal de los Deportes, en un duelo que dará inicio a las 20.15 horas. La visita de los compostelanos ha ilusionado a la plantilla que competirá contra ellos, valorando su historia en ACB y su clara candidatura al ascenso.

Héctor Figueroa y Guillem Vázquez atendieron a los medios de comunicación a modo de previa del enfrentamiento con el equipo que dirige Diego Epifanio. El primero celebró el poder sumar duelo en medio de la semana: «Es perfecto que haya partidos, es donde se aprende más. En los partidos se pone en práctica la toma de decisiones y los fundamentos. La competición es lo que marca cómo eres como jugador. Además, es bueno porque es un gran rival, con una gran historia en ACB y preparado para ascender. Es una experiencia top, con jugadores de una calidad tremenda».

En su intervención, Figueroa trató de ser realista y, a su vez, esperanzador, reconociendo que «son de una categoría por encima, pero tenemos un juego muy alegre y podemos desarrollarlo». En su análisis remarcaba la dificultad al compararlo con el fútbol: «Aquí es más complicado. En fútbol puedes encerrarte, acabar 0-0 e ir a penaltis. Aquí tienes posesión cada 24 segundos y siempre hay opciones de anotar, pero también el nivel entre Primera y Segunda FEB se ha igualado mucho en los últimos años. Se pueden hacer hazañas como en el fútbol, pero es más complicado».

Por su parte, Vázquez sostuvo que el rival que tendrán enfrente es de otra categoría, pero mantuvo la positividad porque «no deja de ser baloncesto, tenemos jugadores con mucha proyección para estar en esa liga en unos años y nivel para competir».

Ambos confían en que el respaldo de su afición pueda ayudarles a sacar un choque muy complicado como este. Pero, desde luego, lo que no les faltó es la confianza e ilusión para medirse a un rival como el Obradoiro, que sigue llamando la atención entre los equipos pese a haber caído de la élite del baloncesto.

Por parte del Obradoiro, este duelo podría ser una buena oportunidad para darle minutos a Micah Speight y que se pueda estrenar con el equipo. También para darle más minutos a los menos habituales de la rotación en caso de que el partido lo permita. Para el equipo sería importante tras el viaje a Cartagena y ahora el de Huesca antes de recibir al Fibwi Mallorca Básquet Palma.