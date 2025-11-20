El Obradoiro ‘se queda en casa por Navidad’ para despedir el 2025

El Monbus Obradoiro acaba de afrontar una ‘kilometrada’ tras sus choques en Cartagena, de liga, y en Huesca, de Copa España, pero ahora le espera un cierre de año ‘muy casero’ en el que tan solo vivirá un duelo lejos del Multiusos Fontes do Sar.

A la Primera FEB solo le restan seis jornadas en este año 2025, en las que el conjunto que dirige Diego Epifanio tendrá un pequeño ‘oasis’ de descanso y un solo desplazamiento. En la jornada 11 (fin de semana del 12 de diciembre), los compostelanos descansarán en esta liga impar tras el rechazo del Baloncesto Sevilla, que en verano prefirió pugnar, sin premio, por llegar a ACB y que dejó a la segunda categoría del basket español ‘huérfana’ de un equipo.

Por el resto, los picheleiros solo tendrán un viaje, el próximo 21 de diciembre, en el que visitarán al Palmer Basket Mallorca Palma, actual colista de la competición y que tan solo ha ganado un duelo, ante el Hestia Menorca. Un duelo que, sobre el papel, debería ser asequible para los de la capital gallega.

Con esa excepción, los compostelanos no se moverán de Santiago en lo que resta de 2025. El primer reto que tendrán en casa será el de este domingo, a las 12.15 horas, recibiendo al Fibwi Mallorca Básquet Palma. Un complicado test previo a un mes festivo que será muy duro para Epi y sus hombres.

Y es que en el siguiente choque tocará recibir al Flexicar Fuenlabrada en el fin de semana del 6 de diciembre. El conjunto madrileño se presentó tarde al verano con sus dificultades económicas, pero ha sabido moverse en la adversidad para forjar un equipo competitivo comandado por Vítor Benite.

Tras el descanso, en la jornada 12 regresará el baloncesto a Sar (previsto para el 16 de diciembre). El Caja Rural CB Zamora, una de las revelaciones del curso, tratará de asaltar Santiago para mantenerse en los puestos del playoff.

Pero el ‘plato fuerte’ llegará en el duelo que despedirá el año en casa Obra. Y es que el 28 de diciembre se vivirá el derbi con el actual líder de la competición, el Leyma Coruña. Un duelo directo clave para las aspiraciones de ambos. El average estará en juego, así como la posibilidad de los de Epi de acercarse a los herculinos y, por contra, de poner tierra de por medio para los de Carles Marco.

Le toca al Obra decir adiós al 2025 con muchas emociones fuertes y, sin duda, con algunos ‘regalos’ para la afición. Y es que el obradoirismo todavía no ha visto sobre la pista a su ‘nuevo juguete’, Micah Speight, que más pronto que tarde debería de estrenarse y, poco a poco, ir cogiendo ritmo con sus nuevos compañeros.