El campo a través gallego se cita con la historia en el Campeonato de España

Un total de 30 equipos gallegos participarán este fin de semana en el Campeonato de España de campo a través por equipos, que se llevará a cabo en el circuito burgalés de Arqueología Experimental de Atapuerca. Esta edición, además de ser clasificatoria para el Campeonato de Europa de Cross de Laguna 2025 - que se celebrará el 14 de diciembre - «será una de las más multitudinarias de la historia, con 474 equipos y 200 clubes participantes» según la RFEA.

En la relación de equipos participantes, figuran los campeones gallegos y los mejores conjuntos clasificados del pasado campeonato autonómico en A Rúa, atendiendo al cupo de participación asignado por la RFEA para cada Federación. Ellos son: absoluto hombres, CCA Ría de Foz y CD Pinarium; absoluto mujeres, ADAS CUPA, S. Gimnástica y SD Compostela; sub23 hombres, C.A. Narón y Celta Atletismo; sub20 hombres, A.D. Fogar y C.A. Narón; sub20 mujeres, Atlética Lucense; sub18 hombres, Celta Atletismo, S. Gimnástica y Riazor Coruña; sub18 mujeres, Ourense At., Riazor Coruña y S. Gimnástica; sub16 hombres, Atlética Lucense, C.A. Narón y C.A. Sada; sub16 mujeres, A Gándara, Atlética Lucense y Ferrol Atletismo; y relevos mixto, ADAS CUPA, CCA Ría de Foz, C.A. Sada y S. Gimnástica.

Un historial con acento muy gallego

Desde el año 1966 en el que se disputó la primera edición del Campeonato de España por clubes en Madrid, un total de 52 equipos gallegos lograron proclamarse campeones de España en alguna de las categorías a lo largo de estos cincuenta y nueve años.

En concreto, fue el equipo vigués del New Balance (en sus distintas denominaciones de NB-San Miguel de Oia y NB-A.C.) quien, desde finales de los ochenta y principios de los noventa, impuso su inapelable hegemonía que lo conduciría a lograr un total de 20 campeonatos (21 si contamos el cross corto masculino del año 2015) en las categorías absolutas, sub23 y sub20. El mítico equipo gallego, bajo la dirección técnica de Alfonso Ortega, llegó a contar con la presencia de grandes leyendas de este deporte, tales como Julia Vaquero, Estela Estévez, Alejandro Gómez, Carlos Adán o Carlos de la Torre, entre otros. Así, evidenció como ninguno la época dorada del campo a través gallego.

Otro de los equipos destacados en cuanto a palmarés en este campeonato es el también conjunto vigués del Celta Atletismo, quien suma en sus vitrinas un total de 19 títulos (11 en hombres y 8 en mujeres). La formación celeste tuvo el honor de ser el primero equipo gallego en proclamarse campeón de España absoluto en el año 1968 y, además, en ambas categorías, éxito que repetíría en la siguiente edición.

Junto a ellos, el resto de equipos gallegos que lograron algún título de España fueron la Sociedad Gimnástica, en el año 1996 (sub23 femenino) y en el 1997 (sub16 masculino); Atletismo Sierra Narón en el 1997 (sub20 mujeres); Vila de Cangas en el 1998 (sub18 hombres); 1999 (sub20 mujeres) y 1999 (sub16 mujeres); Mercantil de Vigo 1999 (sub18 hombres); Universidad de Santiago 2001 (sub23 mujeres); Comesaña S.C. en el 2004 (sub20 mujeres); Ourense Atletismo en el 2007 (sub23 hombres); Val Miñor en el 2009 (sub16 mujeres) y Atlética Lucense en el 2021 (sub16 mujeres), siendo el último equipo gallego en lograr un título de España el ADAS CUPA en el año 2023 en la categoría sub23 mujeres.