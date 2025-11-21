Cobolli mete a Italia en su tercera final consecutiva en la Copa Davis

En un 'tie-break' para el recuerdo, con resultado final de 17 a 15 y en un partido en el que ambos gozaron de 7 bolas de partido, Flavio Cobolli regaló a Italia la inmensa alegría de repetir final en Copa Davis por tercer año consecutivo al prevalecer ante Zizou Bergs (6-3, 6-7(5) y 7-6(15)).

Es el sexto 'tie-break' más largo de la historia de la Copa Davis. Más de tres horas de partido entre dos titanes que se decidió en el desempate del tercer envite, en un derroche de esfuerzo, en una exhibición propia de la Copa Davis que nubló, eso sí, los 14 puntos de partido, 7 por cabeza, que dispuso la contienda.

La vigente campeona, por partida doble además, dominadora del tenis mundial, está a un solo paso de repetir título por tercera vez consecutiva. Juega en casa, en Bolonia, en una pista central plagada de aficionados que animan sin descanso para ayudar a los de Filippo Volandri, que pese a contar con las bajas de sus dos mejores bazas, ha cedido solo un set en cuatro partidos.

Al igual que contra Austria, las victorias de Matteo Berretini en el primer turno y de Flavio Cobolli en el segundo permitieron volver a descansar a Lorenzo Sonego y a los doblistas Andrea Vavassori y Simone Bolelli, todavía inéditos en lo que va de torneo.

En la pelea por el título, la 'Azzurra' espera rival, que saldrá del duelo entre España y Alemania que se celebra este sábado a partir de las 12.00 (11.00 GMT).

Cobolli se lleva el 'tie-break' del torneo

La victoria de Italia fue tremendamente sufrida en el último duelo. Cobolli encaró el segundo reto de la eliminatoria como número 1 del equipo, algo que ya hizo ante Austria. Y pese a sumarse la primera manga con cierta solvencia, sufrió al máximo para cerrar un partido para el recuerdo (6-3, 6-7(5) y 7-6(15)).

Reaccionó Bergs en el segundo y consiguió alargar la batalla gracias a su victoria en el primero de los 'tie-breaks' tras una manga sin bolas de rotura.

En la tercera, la locura se apoderó del partido. Bergs salvó dos bolas de duelo durante el set regular. Y después dispuso de 7 oportunidades para poder mantener vivas las aspiraciones de Bélgica. Otras cinco necesitó Cobolli para cerrar definitivamente un duelo trepidante. Fue un intercambio de errores y golpes brutales en cada bola de partido. El público italiano jugó su papel en Bolonia y podrá disputar una tercera final consecutiva de Copa Davis.

Berrettini, infalible en Copa Davis

Antes, Matteo Berrettini atropelló en el primer enfrentamiento de la eliminatoria al belga Raphael Collignon (6-3 y 6-4), sumó su décima victoria consecutiva en Copa Davis y coloca a Italia a un solo paso de repetir final en este torneo por tercer año consecutivo.

Berrettini, con un nivel estelar cada vez que juega la Davis, doblegó con autoridad a Collignon, mermando las posibilidades de una Bélgica que, para alcanzar sus primeras semifinales tras 7 años de ausencia, eliminó en la primera ronda a Francia.

No necesitó más de hora y media el italiano para cerrar su triunfo, el décimo consecutivo en la Davis, racha intachable de un jugador que, por primera vez en mucho tiempo, volvió a ser aquel tenista que llegó a la gran final de Wimbledon.

Se olvidó de varias temporadas aciagas por sus lesiones y, con un 'break' en el primer servicio de su rival y otras dos roturas en la segunda manga, sumó otro punto fundamental para Italia, que ahora espera rival en la pelea por le título. Alemania o España serán su rival. EFE