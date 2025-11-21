Epi y el Obradoiro regresan a Sar para frenar al 'ladrón' de la liga

Diego Epifanio, técnico del Monbus Obradoiro, vuelve a jugar en Sar con su equipo tras muchos kilómetros tras el último duelo en casa, algo que ha celebrado. Será el domingo, a las 12.15 horas, ante un Fibwi Mallorca Básquet Palma que está completando una gran campaña. El técnico burgalés sabe que no será un rival sencillo, pero confía en que el respaldo del obradoirismo sea clave para poder conducir el partido a un nuevo resultado positivo.

El preparador comenzó hablando del estado físico de los suyos tras llegar "ayer a las doce". "Entrenaremos hoy por primera vez. En principio, los servicios médicos nos han transmitido que todos están bien. O sea, las típicas heridas de la batalla, pero bien. En principio, espero contar con los 13 para poder entrenar hoy sin ningún problema", apuntaba.

Epi también habló del rebote, uno de los puntos a mejorar en su juego: "El otro día jugamos contra Huesca y uno de sus puntos fuertes eran los rebotes. Cogieron la misma media de rebotes que venían cogiendo durante todos los partidos. Es verdad que, sobre todo una vez visto el vídeo, pues muchos de ellos vienen de situaciones en las que tenemos que ayudar, situaciones que cargan a pequeños, de mismatch, o situaciones en las que hacemos una buena defensa pero luego nos cogen el rebote. Vamos a ver si somos capaces, colectiva e individualmente, de mejorar esas prestaciones".

Diogo Brito fue el hombre destacado ante el Huesca, pero desde antes ya "estaba aportando mucho. A veces numéricamente destaca más cuando cualquier jugador anota, pero yo creo que él sabe cuál es el camino, lo que necesita el equipo y me alegro por él. Evidentemente, un jugador cuando aparte del trabajo sucio, el que no se ve y que valoramos mucho los entrenadores y quizás desde fuera no tanto, pues es capaz de sumar numéricamente. Muy contentos por él, pero creo que la clave está en que todos están aportando mucho. Ese es el camino y unos días lo hará numéricamente mejor uno u otro, es la clave que nos está permitiendo competir a este nivel".

Sobre su siguiente rival destaca que "está haciendo una gran temporada y está jugando muy bien. En la copa se lo puso muy difícil a Palencia y en la liga está ganando muchos partidos. Tienen muy claro cómo juegan y tienen una estructura de mucha confianza con muchos de sus jugadores. Es el equipo que más balones roba de la competición y el quinto en asistencias. A mí esos equipos me gustan mucho, los equipos que atrás son buenos y que comparten mucho el balón. A nadie se le pasa por la cabeza no dar su máximo cada día y creo que eso es la clave del éxito".

Olle Lundqvist pugnando con la defensa del Huesca / Verónica Lacasa (Área 11)

También reconoció que un equipo recién ascendido esté ahora mismo en puestos de playoff es "siempre muy meritorio por parte de su entrenador, del staff, de los jugadores y del equipo. El hecho de mantener el ritmo que están manteniendo. Están ahí por méritos propios, porque creo que es lo que decía, defensivamente es un equipo muy agresivo que sabe que está robando muchos balones, que está muy bien estructurado y que saben a lo que juegan. Lucas Capalbo les está haciendo jugar muy bien, me gustó lo que he visto de su toma de decisiones en los momentos importantes de los partidos. Creo que no se equivoca y eso creo que para un base es vital. Creo que (Brian) Vázquez está jugando con una confianza brutal, con más del 50 por ciento tirando más de seis triples por partido. Tienen una base muy sólida de lo que creen, de lo que hacen y creo que por eso están ahí. Van a dar mucha guerra durante todo el año".

Para hacerles frente Epi espera "mejorar un poco nuestras pérdidas de balón, que el otro día volvimos a tener bastantes, sobre todo al principio en la primera parte, en el primer cuarto tuvimos demasiadas pérdidas de balón para lo que nos gustaría, o por lo menos para lo que me gustaría a mí. Es muy importante eso para que ellos no puedan coger su velocidad de juego en transición. Es muy importante controlar a sus bases, que están generando mucho en el bloqueo directo".

El preparador del Obra señaló que Micah Speight "viajó (a Huesca) porque es un jugador más de la plantilla. Solo había entrenado el lunes y nos ha venido muy bien porque, gracias a que el Huesca nos permitió el martes entrenar por la tarde allí, pues Micah ha sumado una sesión más de entrenamiento. Entrenó el miércoles por la mañana también y ahora entrenará otra vez con el equipo. Irá entendiendo más todo lo que rodea al equipo, de las normas de colectivas, ofensivas, defensivas y conocerá un poco a sus compañeros, porque al final cuando juegas de base es muy importante el feeling y el conocimiento".

Por último, Epi celebró el volver a Sar y agradeció la implicación del obradoirismo: "Lo primero, dar muchas gracias porque hemos jugado muchos partidos fuera al principio de temporada y siempre ha habido alguna camiseta del Obra en la grada. Eso siempre se agradece. Fuimos a Cartagena y había gente con una camiseta del Obra. No te digo ya lo especial que fue el viaje a Oviedo, por ejemplo. La gente está muy con el equipo, está viajando y está animándonos. Es verdad que a todo el mundo le gusta jugar en su casa, por todo lo que significa: estar delante de nuestra afición, el poder dormir en casa o el poder hacer las rutinas. Te ayuda un poco más".