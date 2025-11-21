Lunes 24 a las 20:00 horas
Moeve Fútbol Zone vuelve este lunes con una jornada marcada por el derbi valenciano y la pelea en la LALIGA HYPERMOTION
El regreso del programa estará marcados por resultados que aprietan la clasificación, un derbi valenciano que llega caliente y una Liga F Moeve en la que varias jóvenes empiezan a pedir sitio
A partir de las 20.00, Christian Blasco vuelve a ponerse al frente del espacio para ordenar un fin de semana que ha dejado más incógnitas que certezas. El programa arrancará con su editorial para entender el momento de las principales competiciones antes de entrar en materia. Acto seguido, será el turno de Xavi Espinosa, que repasará qué ha dejado la jornada en LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION y la Liga F Moeve: movimientos en la tabla, resultados que cambian inercias y un calendario que empieza a calcularse con precisión de noviembre.
El bloque central del día lo protagonizarán Irati Vidal y Albert Fernández, que se suman como tertulianos para desgranar las claves de la jornada 13 de LALIGA EA SPORTS. Entre líneas, decisiones arbitrales, estados de forma y pequeños detalles que marcan partidos, la conversación buscará entender qué explica el momento competitivo de cada equipo.
Moeve Fútbol Zone
El programa podrá verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.
El viaje del día continúa con la Conexión Moeve. En esta ocasión, el programa conectará con Iván Carsí, periodista de Superdeporte, para tomar el pulso a la actualidad en la Comunitat Valenciana. El foco estará en el derbi Levante–Valencia C.F, un partido que llega con rivalidad evidente, dos dinámicas muy distintas y una lectura emocional que solo alguien que sigue la plaza desde dentro puede explicar.
La segunda mitad del programa acercará el micrófono a dos competiciones que vienen dando mucho que hablar. Por un lado, la LALIGA HYPERMOTION, cada vez más apretada y con varios equipos encadenando resultados que reconfiguran expectativas. Por otro, la mano experta de María Tikas, que repasará la última hora de la Liga F Moeve y destacará a las jóvenes futbolistas que, a estas alturas de la temporada, están firmando actuaciones que obligan a mirar hacia el futuro.
El bloque ‘Fútbol para todos’ pondrá voz al arranque de LALIGA Genuine, con Blanca Sánchez explicando cómo se ha vivido el torneo inaugural de la temporada este fin de semana en Tarragona. Un espacio que recuerda, como siempre, que el fútbol tiene muchas capas y no todas pasan por la élite.
Y antes del cierre, llegará el turno de las redes: Joaco Soneira traerá un vídeo de opinión captado a pie de calle y la imagen de la jornada, esa fotografía que resume mejor que cualquier frase lo que ha dejado el fin de semana.
Con un menú variado y una mirada que busca ir más allá del titular, Moeve Fútbol Zone afronta su segunda entrega con la misma premisa del estreno: contar el fútbol español desde dentro, con voces que lo viven de verdad.
