El Raxoi golea al Oviedo Roller y se aferra al segundo puesto de liga

El HC Raxoi logró una victoria holgada (6-0) ante el Oviedo Roller asturiano en el encuentro dedicado a la Campaña de Promoción e Sensibilización do Deporte Feminino Galego 2025, organizada por la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Al partido, disputado en Santiago, asistió la subdirectora xeral de Xestión Deportiva de la Xunta de Galicia, Mar Teijeiro Varela. Los prolegómenos del choque quedaron marcados por el saque de honor de la pequeña Elsa, portera del CD Rois, que sorprendió a todos al marcar un gol desde el centro del campo. Un presagio de lo que sería un auténtico festival goleador de las compostelanas, que necesitaban los tres puntos para volver a las posiciones altas de la clasificación.

El entrenador local, Luis Aceituno, aprovechó para dar descanso a varias titulares y conceder minutos a las jugadoras más jóvenes del equipo. Uxía Fuentes Rey y Noa Martínez Funes respondieron a la confianza con un gol cada una. Completaron la cuenta Naiara Baamonde (2), Lara Yáñez (1) y Camila Benegas (1).

Con este triunfo, el HC Raxoi se coloca segundo en la tabla, empatado a puntos con el tercer clasificado, el HCP Raspeig alicantino, y a solo tres del líder. El próximo sábado, las compostelanas visitarán la pista del Tres Cantos Ibercenter PC madrileño, donde buscarán sumar otros tres puntos que las acerquen al primer puesto.