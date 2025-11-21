Secho visita a un Arteixo con caras conocidas y que pelea con los grandes

Secho Martínez, entrenador de la SD Compostela, afronta este sábado un complicado duelo visitando al Atlético Arteixo a las 18.00 horas, en el Campo Municipal Ponte dos Brozos. Un rival al que conoce bien, especialmente a varios de los jugadores a los que ha dirigido en distintos clubs. Ahora acudirá al frente de la esedé para tratar de sostener su récord como único invicto y seguir tomando ventaja en lo más alto de la clasificación.

El técnico realizó la preparación para este choque con normalidad: «La semana la afrontamos, más o menos, con la misma dinámica que llevamos en las últimas. Una vez que pasamos el partido, aprovechamos aquello que consideramos que nos pueda ayudar a crecer como equipo o a enfocarnos en el siguiente rival, que es lo que normalmente hacemos. Esta semana fue Arteixo, pensamos un poco en él y en cómo vamos a tratar de competir este partido».

El equipo viene de cosechar una victoria ‘in extremis’ en el derbi del Noia, pero no le da valor a que fuera en los instantes finales porque «ganar siempre es positivo, da igual si es en el 90 o si es antes. Si es en el 90 hay esa explosión final, un poco de descarga de adrenalina. Y ganar siempre es positivo, encadenar victorias, puntos y seguir creciendo».

«Con lo que me quedo, en lo positivo, es que el equipo, cuando no es capaz de ganar antes, en todos los partidos lo intenta, va, se esfuerza y compite hasta el final. Eso es una buena señal, sabes que el equipo no baja los brazos, lo intenta hasta el último minuto y es algo positivo que debemos aprovechar», sostenía el preparador del Compos.

Eso sí, siempre tiene en la mira los puntos a mejorar: «El equipo sigue creciendo y sigue buscando las formas. Evidentemente, queremos que el rival tenga menos opciones. Lo que menos nos gustó fueron esas dos situaciones que más o menos tuvieron claras. Estamos trabajando sobre eso, sobre todo vamos a aprovechar ahora un poco el parón para retomar ciertos contenidos, comportamientos de patrón e irregularidades que fueron ocurriendo a lo largo de estas primeras jornadas».

«Hay cosas ahora que tenemos ahí un tiempo para mirarlas, el minimizar las situaciones que pueda tener el rival y seguir buscando que los jugadores cada vez se conozcan más y mejor. Eso va a dar más fluidez en el juego y, en consecuencia, vamos a tener mejores llegadas y aprovechar mucho más las que tenemos», añadía Secho.

Sobre si se queda pensando en que podría estar incluso mejor en liga, el preparador de los compostelanos es honesto: «Siempre nos gustaría estar mucho mejor, pero no pienso demasiado en eso. No hay tiempo para pensar en eso. Cuando lleguemos a Navidades y haya parón, pues reflexionaremos con más calma. Ahora mismo, esta semana, no pensamos en nada de eso porque jugamos el sábado, con lo cual se acorta también la semana. Lunes de descansar, martes y tres entrenos».

«En lo que pensamos es en Arteixo, en la dificultad de ese partido. Quiero recordar que vienen de una buena racha de resultados y que los dos últimos rivales que los visitan son dos empates. Hablamos de Arosa y de Somozas allí. Venían de empatar en A Estrada y compiten con todos los equipos que están arriba, con lo cual nuestro foco y energía están en la preparación del partido, con una buena mentalidad. Sabemos que no va a ser un partido fácil, como no hubo ninguno, pero tenemos mucha ilusión y muchas ganas de sacar estos tres puntos en Arteixo», avisaba.

De hecho, es un rival que le trae recuerdos: «Es un equipo que conocemos, normalmente conoces a todos, pero bueno, hay muchos jugadores que entrené, como Álvaro Queijeiro, un jugador muy técnico, mediocentro, que entiende muy bien el juego. Está destacando también Jota, que es el mediapunta, con mucha movilidad, diestro, pero que es indetectable porque se mueve mucho. Tienen a Adri Otero, un referente en la categoría, o a Rojo, otro referente con un poco más de velocidad. Los dos tienen cierta velocidad y tienen gol. Raúl Melo, en el Silva; Iker, que es un jugador en derecha;, Marcos, que lo tuve en el Bergantiños y era juvenil de último año y ahora parece que se está asentando como lateral derecho e izquierdo; Agulló, que también es una referencia, muy fuerte en situaciones de balón parado que tenemos que controlar y un muy buen desplazamiento en largo para habilitar a los puntas. Tienen un equipo que conoce la categoría y que lleva ya años en ella».

Por último, le quitó peso a jugar en un campo de hierba artificial porque «no afecta, las dimensiones son buena, es relativamente nuevo y estamos en Tercera. En Tercera RFEF, en Segunda RFEF y en estas categorías hay campos de hierba sintética. Por lo tanto, las condiciones son de artificial, pero está en perfectas condiciones para poder competir».