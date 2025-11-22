Fútbol
Oluwaseyi mantiene la racha del Villarreal y frustra al Mallorca
Ambos equipos anotaron sus goles antes de que se alcanzara el minuto 8
EFE
Un gol del nigeriano Tani Oluwaseyi a ocho minutos del final ha permitido al Villarreal lograr la victoria y mantener su excelente racha como local ante un Mallorca que plantó cara en la primera parte, para diluirse tras el descanso.
El conjunto castellonense, maniatado durante gran parte del encuentro por el buen planteamiento táctico del Mallorca, encontró tras los cambios realizados por Marcelino García la fórmula para derribar el entramado defensivo de su rival.
Gerard Moreno adelantó al conjunto castellonense, pero el Mallorca reaccionó de inmediato con un tanto de Samu Costa. Tras el intercambio de golpes, el partido se estabilizó, con un Mallorca que supo contener a un Villarreal que no logró sentirse cómodo en ningún momento.
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- El 'bosque de gigantes' gallego que ha enamorado a National Geographic y es ideal para una escapada de otoño
- Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54
- Operación policial en el Ensanche compostelano contra el tráfico de estupefacientes
- El mejor inglés de España se habla en Galicia
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Vuelve la mejor fiesta de Fin de Año de Santiago con barra libre, ruleta de chupitos y chocolate con churros
- Un muerto y varios heridos en un grave accidente en la salida de Lugo hacia Santiago