Fútbol
Un gol en propia puerta da la victoria al Atlético de Madrid en Getafe
Los colchoneros se sitúan así a tres puntos del liderato de LaLiga, a la espera del resultado del Real Madrid en Elche
EFE
El Atlético de Madrid logró un triunfo muy valioso por 0-1 en Getafe, gracias a un gol en propia puerta de Domingos Duarte en el minuto 82, forzado por el centro de Giacomo Raspadori y la presencia de Antoine Griezmann, para situarse a tres puntos del liderato de LaLiga, a la espera del resultado del Real Madrid en Elche.
