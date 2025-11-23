Regreso triunfal del Obradoiro en una 'guerra de artillería'

Sufrida victoria del Monbus Obradoiro por 89-99 ante un Fibwi Mallorca Básquet Palma que le dio guerra durante todo el duelo y fue capaz de seguir el ritmo anotador de los picheleiros, que solo terminaron de poner tierra de por medio en el último cuarto. El duelo fue precioso para el espectador, con constantes intercambio y acciones de mucho mérito. Lo más importante para los de Diego Epifanio es que siguen en racha y adelantan al Movistar Estudiantes.

Daba comienzo el encuentro con la primera posesión para los locales y una buena suspensión a media distancia de Andersson, desde el lateral. Matulionis endosaba un triple en la siguiente acción para poner el 2-3. Bombino hacia daño bajo el aro y, en el siguiente ataque, sacaba la segunda de Westermann, que se sentaba, anotando solo el primero. Andersson respondía rápidamente de tres, pero el Palma encontraba de nuevo a Bombino con comodidad debajo de la canasta (5-6). Dos Anjos acudía al tiro libre tras sacar la falta del pívot visitante, sin errores. Bombino le devolvía el favor, pero sumando solo el segundo para empatar a sietes. Necesitaba el Obra cortar la conexión Capalbo-Bombino que tanto daño les estaba haciendo.

Barcello sumaba dos tiros libres. Pese a ello, Capalbo, de inmediato, encontraba a Menuge solo en el triple (9-10). No le importaba al Capitán América del Obra, que tampoco se arrugaba desde el exterior (12-10). Transición espectacular del Obra en la que Lundqvist asistía al mate de espaldas de Andersson. Pero el intercambio era constante y volvían a adelantarse los visitantes con triple de Bracey, que en la acción siguiente era incapaz de defender la penetración de Lundqvist (16-15). Barcello, con otro triple, forzaba el tiempo de Pablo da Costa. Pero el estadounidense seguía 'on fire', robo espectacular y difícil canasta en transición para llegar a diez puntos (21-15).

Lundqvist estaba siendo una pesadilla, ahora para Capalbo, que precisaba de ayudas y acababa en tiros libres del sueco, infalible (23-17). Bracey acudía a la línea de personal y sumaba dos (23-19). Los de Epi querían marcar el ritmo y jugaban más fácil, pero los visitantes sacaban acciones de mucho mérito en penetración con canasta o falta. Brito finalizaba solo a pase de Quintela, Capalbo realizaba una gran bandeja, el lucense erraba en su penetración y Bracey sumaba dos tiros libres (25-23). Muchos sucesos en poco tiempo. Regresaba Westermann y Kravic sumaba dos canastas, aunque el Palma respondía y el cuarto se cerraba con el 29-26.

Arrancaba el segundo con robo de Westermann y taponazo de Galán. Tras varios errores en ambos lados, Kravic metía la primera con un gancho y, tras varios intercambios de balón con Brito, asistía al alero portugués (33-26). Matulionis cortaba la racha con dos puntos, que pudieron ser tres, y Capalbo robaba en el saque local y finalizaba sin oposición (33-30). Tiempo de Epi. La dureza visitante estaba cortando los intentos compostelanos y, además, Bombino entraba para volver a ser el martillo pilón en la zona.

Galán sumaba con un gancho, aunque en la acción siguiente Capalbo finalizaba otra penetración de mucho mérito. Aún así, el alapívot del Obra sacaba un dos más uno, erraba el adicional y Brito capturaba el rebote para que, posteriormente, Galán sumase otros dos a media distancia (39-34). Capalbo y el alapívot picheleiro estaban desatados. El base encestaba una bandeja con corrección y el interior respondía de tres, poniéndose con 9 puntos. Brito aportaba un triple desde la esquina que propiciaba el tiempo visitante (45-36).

Los de da Costa regresaban con triple de Vázquez y, posteriormente, con la mala noticia de las molestias en la espalda de Matulionis, que se iba al banquillo. Barrueta se estrenaba con su primer tiro, de tres, y Kravic sacaba un buen gancho (50-42). El Palma sacaba la quinta de los locales y Aramburu encestaba ambos (50-44). Antes de los tiros, salía Speight a pista, ovacionado. Muy rigurosos los árbitros concediendo otros dos intentos a Aramburu, que conectaba el segundo (50-45). Seguía el intercambio, con penetración de Barcello y gancho de Smith, que cerraban la primera parte con el 52-47.

Regresaban los equipos tras el descanso con una preciosa bandeja de Kravic y triple de Vázquez. Comenzaba de nuevo la 'guerra de artillería'. Aramburu penetraba sin miedo para poner a los suyos a dos, pero Kravic palmeaba un tiro de Barcello. Capalbo respondía de inmediato con otra penetración (56-54). Partido precioso en el que en un parpadeo había canastas. Galán sacaba un dos más uno, sin premio en el adicional, y Vázquez volvía a golpear de tres (58-57). Reaparecía Barcello desde el triple y en la acción siguiente Menuge sumaba dos bajo el aro (61-59). Eso sí, los locales estaban preparando el terreno cargando a su rival con cuatro faltas.

El Capitán América picheleiro sumaba 17 puntos en su casillero con un buen lanzamiento a media distancia (63-59). El idilio de Vázquez con el triple era intratable (5/6 en triples), acercándolos a un punto. Capalbo era el encargado de adelantar a los suyos colándose entre grandes para ver el aro (63-64). Paraba el duelo Epi. Regresaban con Lundqvist sacando la quinta visitante. Perfecto el sueco en la línea de personal. Pero Barrueta cometía una mala falta que le daba tres intentos a Vázquez, infalible para llegar a 20 puntos en su casillero (65-67). Tras muchas imprecisiones, defensas intensas y faltas locales, Lundqvist encestaba un triple que prendía la Caldeira, que frenaba con su presión una bandeja de Bracey.

El base sueco del Obra sumaba un tiro libre y un gran tiro en penetración para poner el 71-67 y el tiempo visitante. Además de confirmar la reacción del equipo, había activado a las gradas. Dos Anjos punteaba el triple de Capalbo, que erraba, y Barrueta sí sumaba los tres. Llegaba la quinta de los compostelanos, con Bombino acertando el primero de sus intentos (74-68). Barrueta volvía a llenarse de balón con un mal triple que no tocaba. Westermann también se equivocaba con un pase aéreo a Dos Anjos, aunque Palma también desconectaba en ese último minuito. Quintela aportaba la calma sacando una buena falta y sumando los dos tiros libres (76-68). Cuando parecía que el Palma se iba a comer la última posesión, el balón le llegaba a Bracey para un triple desde la esquina que entraba a tiempo (76-71).

Comenzaba el último cuarto, con airball de Menuge y pasos de Dos Anjos. La primera que caía era un triple de Quintela, respondido por el exobradoirista Bocca (79-74). Westermann también percutía desde fuera y de nuevo el argentino pagaba con la misma moneda (82-77). Las decisiones de los locales debían de mejorar, con un intento muy lejano del francés. Brito seleccionaba mejor y castigaba de tres (85-77). Tiempo visitante. El Obra seguía con el control del momentum y Dos Anjos ponía el +10 bajo el aro, gracias a Brito (87-77). El alero portugués estaba siendo la cabeza de los de Epi y encestaba con una buena penetración. Smith cortaba la racha con un dos más uno, sin el adicional (89-79).

Capalbo seguía encontrando vías de acceso al aro picheleiro para bajar la renta. Westermann encontraba a Brito solo bajo el aro en un saque de fondo, manteniendo las distancias (91-81). Bombino anotaba uno de sus tiros libres y Dos Anjos erraba dos. Robo magistral de Westermann, que perdía Brito y recuperaba Quintela. El base francés terminaba de romper el duelo con un triple que forzaba el tiempo de da Costa, con algo más de dos minutos para buscar la épica. Entraban mal en el Palma, con pérdida, canasta de Quintela y falta en ataque de Capalbo. A partir de ahí, el Obra quemó el tiempo para cerrar el duelo con el 99-89 final.