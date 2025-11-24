El Obradoiro presenta su campus de Navidad en «una ciudad de baloncesto»

El Monbus Obradoiro ha presentado su XII edición del Campus Nadal Obradoiro El Corte Inglés 2025, dando apertura a sus inscripciones. De este modo, ambas entidades vuelven a asociarse en una iniciativa dirigida a niños y niñas que deseen disfrutar del deporte, aprender y divertirse durante las vacaciones de Navidad.

En el acto de presentación participaron Fuencisla Cid, directora de Comunicación de El Corte Inglés en Santiago de Compostela; Héctor Galán, director general del Monbus Obradoiro; Léo Westermann, jugador del club; y Camilo Riveiro, director de cantera y responsable de este campus.

Cid señaló que «cada año, el campus incorpora más talento femenino y llega en un momento especial, en Navidad, para que los niños puedan disfrutar de estas vacaciones de manera única. Buscamos transmitir pasión por el deporte y ofrecer un espacio donde puedan desarrollar habilidades sociales y deportivas».

Por su parte, Galán agradeció «la colaboración de El Corte Inglés durante estos 12 años consecutivos para intentar conciliar vida, deporte, entretenimiento y formación. Es una actividad muy gratificante y estamos convencidos de que será un campus con gran afluencia y éxito, donde los niños disfrutarán al máximo».

Westerman puso el toque emocional al apuntar que «Santiago es una ciudad de baloncesto. Este campus es increíble para los jóvenes, donde pueden aprender, disfrutar y vivir un ambiente deportivo único. Sé lo importante que es para los niños y también para nosotros, como jugadores y como padres».

También destacó lo relevante que es para los jugadores colaborar en este tipo de iniciativas, porque «en todos los partidos podemos ver que en las aficiones hay muchos niños. Es muy importante para nosotros y para ellos también».

Riveiro explicó toda la información del campus, que se celebrará los días 26, 27, 29 y 30 de diciembre en distintos pabellones de la capital gallega y está dirigido a niños y niñas nacidos entre 2008 y 2019. El horario será de 9.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas, con opción de comida organizada por el campus entre los dos horarios.

Durante estos días, los participantes trabajarán en el desarrollo técnico individual, la coordinación y el trabajo en equipo, además de participar en juegos, concursos y actividades especiales que combinan aprendizaje y diversión en un entorno navideño.

Los participantes podrán asistir como invitados en dos partidos de Primera FEB del Monbus Obradoiro en el Multiusos Fontes do Sar: el martes 16 de diciembre, a las 20.00 horas, frente al Caja Rural CB Zamora y el 31 de enero, a las 18.30 horas, frente al Alimerka Oviedo Baloncesto. Los familiares o acompañantes podrán beneficiarse de descuentos especiales para estas entradas.

Además, en el campus habrá sorpresas, como visitas de jugadores del primer equipo, lo que permitirá a los participantes aprender y disfrutar de un ambiente navideño y deportivo.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de diciembre o hasta que se agoten las plazas. Los interesados deben seguir las instrucciones del tríptico que pueden encontrar en la web y redes sociales del club o contactar con el equipo del campus en campus@obradoirocab.com o al teléfono 690 61 88 72.