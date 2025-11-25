El Rítmica Compostela firma un 8º puesto en el Nacional

El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela firmó en Castellón una de sus participaciones más brillantes de los últimos años, logrando situarse entre los mejores clubes del país en el Campeonato de España. El conjunto cadete alcanzó un extraordinario octavo puesto de entre 118 equipos, un resultado que supone un hito para la entidad y que les valió el diploma nacional.

Este octavo puesto consolida al club compostelano en el mapa competitivo estatal y refleja el crecimiento deportivo que la entidad ha experimentado en los últimos años.

Además del sobresaliente resultado cadete, el club firmó una actuación global muy positiva. En categoría infantil, el conjunto Mercado Boanergers alcanzó la 45ª posición, compitiendo con solvencia en una categoría tradicionalmente muy exigente. En juvenil, el conjunto Aceites Abril consiguió la 39ª posición, mostrando un muy buen ejercicio.

Desde la dirección deportiva María Cañabate destaca «la constancia, el rigor y la disciplina» con la que los gimnastas han trabajado durante toda la temporada y, especialmente, en la preparación específica para este campeonato. La directora deportiva subraya que «el diploma nacional logrado por los cadetes es fruto de muchos meses de trabajo meticuloso, sacrificio y una ambición deportiva cada vez mayor dentro del club».

El Ximnasia Rítmica Compostela cierra así su participación en Castellón con un balance «extraordinariamente positivo», reforzando su presencia en competiciones de máximo nivel y situando sus miras en los próximos compromisos nacionales.