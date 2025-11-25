Grela, una posible salida del Monbus Obradoiro en el medio plazo

Héctor Galán, director general del Monbus Obradoiro, habló este martes de la situación de Alonso Grela en la plantilla, al que espera retener en el futuro más inmediato. Eso sí, reconoció que si el base no tuviera oportunidades y se quedase fuera de las convocatorias, en el medio plazo se plantearía una solución a su situación en forma de salida para que tenga minutos. La llegada de Micah Speight complica la situación de Grela, que ya en el último encuentro liguero se quedó fuera de los doce hombres que eligió Diego Epifanio para disputar el choque, con el debut del último fichaje compostelano.

Galán fue primero preguntado por la adaptación de Speight, que está "tranquilo porque ya sabía, insisto, dónde venía". "Es un poco lo bueno de hablar las cosas de manera directa y no va a suponer ningún problema, va a haber oportunidades y no tengo ninguna duda de que eso va a ir bien, va a ir entrando poquito a poco en la dinámica. Esto mismo, quizá en la dirección contraria, es lo que le está pasando un poco a Alonso", añadía.

El director general sabe que Grela "se ha quedado fuera de esta convocatoria. Vamos a ver qué pasa también, porque sabéis que esto cambia de un día para otro y a lo mejor pues, esperemos que no, pero hay alguna baja, o lo que sea, y Alonso está. Que a medio plazo, si la situación de Alonso es la de quedarse de manera continuada fuera de las convocatorias, eso nos lleva a pensar que quizás es mejor una salida, porque es un chico que está todavía en formación y que al final tiene que jugar. Pues sí, está encima de la mesa. No por él, sino también por su entorno y por su agente, porque entiendo que es su trabajo el de buscarle (opciones). En ese sentido, nosotros sí que estamos receptivos".

"A mí no me gustaría que fuese a corto plazo y es una opinión, quizá, un poquito egoísta. Si lo puedo tener aquí entrenando y ayudando, porque en ese sentido el chico no ha puesto nunca ningún mal gesto, pues para nosotros es mejor. Pero también entiendo que hay que pensar un poco en la situación de que es un jugador nuestro, de recorrido con nosotros, porque tenemos la posibilidad de tenerlo con nosotros más años. Y también hay que valorar lo importante que es que él siga creciendo como jugador y, a lo mejor, en esta edad quizá le viene bien estar en pista y asumir esa responsabilidad", finalizaba sobre el tema.

También valoró la trayectoria del equipo hasta el momento, aprovechando el parón de las ventanas FIBA: "Estamos contentos por coger otra vez el carril, por llamarlo de alguna manera, por estar donde pensábamos que podíamos estar cuando en verano teníamos la idea de equipo y la idea de la liga. Creíamos que estábamos haciendo un equipo que tenía que estar lo más arriba posible y nos descolocó un poquito el inicio con esos dos partidos, quizás sobre todo el partido de Cantabria en casa, que todavía lo tenemos como muy presente. Desde ahí, con esa pizca también de suerte que tienes que tener en este tipo de competiciones, porque acordaros cómo sacamos el partido de San Sebastián y cómo ganamos en Madrid. Eso es lo que te ayuda también a reforzar un poquito la confianza en el trabajo".

"Ahora sí que creo que estamos en una buena dinámica en los últimos partidos, incluido el del domingo, que fue un partido duro, complicado y con un rival que no nos permitió ni un segundo de relajación. Pero también el mérito está en no irte del partido y ser constante. Al final, conseguimos esa ventaja al cierre. Estamos contentos, trabajando bien y ya se venía viendo que la semana del equipo era muy buena, se estaba trabajando muy bien y afortunadamente estamos reflejándolo en los partidos", agregaba

Colaboración con ADOS

Galán realizó estas declaraciones tras presentar las iniciativas conjuntas que realizará con la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS) destinadas a fomentar el altruista gesto de la donación de sangre entre los vecinos y vecinas de Santiago de Compostela. La directora de ADOS, Marisa López, quiso agradecer al club su larga trayectoria de colaboración y compromiso con el solidario gesto de la donación y pidió a Galán que transmitiera el reconocimiento por su compromiso a todos los miembros de la familia obradoirista. Por su parte, el director general mostró el firme compromiso del Obradoiro con diferentes causas sociales de gran importancia, como la que tendrá lugar este miércoles en la Plaza Roja de la ciudad.

La directora de la Agencia recordó el carácter solidario de los vecinos y vecinas de Santiago de Compostela que, en el pasado año 2024, situaron a la capital gallega como la primera de las siete grandes ciudades gallegas en tasa de donación, con un índice de 85 donaciones por cada 1.000 habitantes y año, gracias a las 8.457 donaciones registradas durante el pasado ejercicio.

Durante la campaña de donación del 26 de noviembre, una unidad móvil de ADOS estará estacionada en la santiaguesa Plaza Roja de 15.30 a 21.00 horas para atender a todas las personas que deseen donar sangre. Todas ellas recibirán como obsequio por su colaboración una entrada (hasta agotar existencias) cedida por el Obradoiro para el encuentro que el equipo santiagués disputará el próximo sábado 6 de diciembre frente al Flexicar Fuenlabrada en el Multiusos de Sar. Además, todas las personas que donen sangre participarán en el sorteo de una camiseta firmada por el plantel de jugadores.