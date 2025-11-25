El Obradoiro se vestirá de azabache en el derbi con el Leyma Coruña

El Monbus Obradoiro ha presentado una nueva camiseta especial y que se estrenará en el derbi ante al Leyma Coruña, que se disputará el 28 de diciembre en el Multiusos Fontes do Sar, correspondiente a la jornada 14 de Primera FEB. Este exclusivo diseño se pondrá a la venta inicialmente en preventa, con la posibilidad de escoger entre versión sin mangas o con mangas.

Negra y plateada

En la nota de prensa del club explican la historia detrás de esta camiseta: "La camiseta nace con un propósito: rendir homenaje a Santiago de Compostela y a su identidad más profunda. Por ello, el color protagonista es el negro azabache, un tono que no es casual, sino un símbolo cargado de tradición".

"El azabache es una piedra preciosa vinculada históricamente a Galicia y al Camino de Santiago. Desde la Edad Media, los artesanos compostelanos han sido reconocidos en toda Europa por su maestría trabajando este material, especialmente en la creación de amuletos y conchas de peregrino, considerados protectores para quienes emprendían la ruta jacobea. Su presencia en la ciudad y en los puestos tradicionales alrededor de la Catedral convierte al azabache en un emblema cultural tan potente como único. Por eso, vestir el azabache es vestir Santiago, Galicia y el Camino", destaca el comunicado.

Pero hay otro color destacado: "El segundo color del diseño es el plateado, elegido para representar la luz que históricamente guiaba a los peregrinos hacia la ciudad santa. El plateado evoca también el brillo característico de la orfebrería gallega, especialmente visible en custodias, cruces, conchas y piezas artesanas que forman parte del patrimonio cultural jacobeo. Además, el plateado nos conecta directamente con uno de los símbolos más reconocibles de la Catedral: el Botafumeiro, cuya estructura está tradicionalmente bañada en plata y cuyo brillo imponente ha guiado y maravillado a peregrinos durante siglos. Es un color que simboliza claridad, dirección y reflejo, una metáfora perfecta de lo que significa el Camino y de la propia energía del baloncesto: avanzar, iluminar y superar retos".

También se señala su simbología: "En el frontal, la camiseta incorpora una representación mediante líneas de la fachada central de la Catedral de Santiago, una versión moderna y estilizada de una de las catedrales más icónicas del mundo. En la parte trasera, en el espacio donde habitualmente figura la bandera de Galicia, aparece esta vez la Cruz de Santiago, reforzando el vínculo entre el club, la ciudad y su historia".

Precio y opciones de personalización

La camiseta sin mangas se pondrá en preventa online al precio de 55 euros, mientras que la versión con manga corta saldrá a 45 euros. Los abonados seguirán disfrutando de su 10% de descuento.

Quienes la adquieran durante la preventa podrán añadir serigrafía personalizada de manera totalmente gratuita mediante técnica de sublimado.

Tras la preventa, cuando llegue la remesa de camisetas, también se podrán adquirir en la tienda física del Obradoiro y en la web oficial. La preventa está abierta desde este mismo momento hasta miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 23.59 horas.

La fecha estimada de entrega en tienda o de envío de las camisetas de preventa, será el lunes 22 de diciembre.

Con esta edición especial, el Monbus Obradoiro invita a su afición a lucir un diseño único que combina baloncesto, tradición y orgullo por Santiago de Compostela.