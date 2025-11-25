El Viravolta, quinto en júniors en el Campeonato de España

El Club Ximnasia Rítmica Viravolta ha protagonizado una semana histórica en Castellón, con una participación sobresaliente en la Copa de España de Nivel Absoluto y en el Campeonato Nacional Base de Conjuntos, celebrados del 20 al 23 de noviembre.

La Copa de España de Nivel Absoluto es la competición de mayor exigencia del calendario nacional, y el conjunto júnior de Viravolta volvió a demostrar su enorme calidad. Formado por Carmen, Alba, Sofía, Martina, Guadalupe y María, el equipo realizó un ejercicio brillante, lleno de precisión, fuerza y madurez deportiva.

Gracias a su esfuerzo y trabajo, el conjunto alcanzó una magnífica quinta posición, solo superado por grandes clubes nacionales: Mabel Benicarló, Batistana, Corzas Maspalomas y Alaia Navarra.

Con este resultado, Viravolta se consolida como uno de los clubes más destacados de Galicia y de España en la máxima categoría de la gimnasia rítmica.

Además, durante el Campeonato Nacional Base de Conjuntos, Viravolta fue el club con mayor número de equipos de Galicia, mostrando la amplitud y proyección de su cantera. Los resultados más destacados fueron: benjamín base, mejor nota de Galicia; cadete base, segunda mejor nota gallega; infantil base, segunda mejor nota gallega; y el juvenil base realizó un ejercicio sólido y con gran evolución.