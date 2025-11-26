Premier League 8 - LaLiga 1: el dato que deja en evidencia al fútbol español en la Champions

La goleada es incontestable: Premier League 8 - LaLiga 1. Ese es el contundente resultado que ofrecen los nueve partidos que se han visto en esta Champions con un equipo inglés y otro español en liza. Ni un solo empate en estas seis primeras jornadas, algo curioso, ocho triunfos británicos y una sola derrota que evidencian la creciente diferencia de poderío entre los clubs de ambos campeonatos.

Curiosamente, la única victoria española frente a un club de la Premier en esta Champions tuvo firma inglesa. Ganó el Barça al Newcastle en la primera jornada de la fase liga gracias a dos goles de Marcus Rashford. Fue la excepción en una secuencia que arroja incluso un par de goleadas: solo tres de los ocho partidos favorables a los británicos se han decidido por un solo gol.

Kylian Mbappé, durante el Liverpool-Real Madrid. / DPA vía Europa Press

Las ocho derrotas españolas

El Atlético ha perdido contra el Arsenal y el Liverpool; el Athletic ha caído frente a Newcastle y Arsenal; el Villarreal lo ha hecho ante el Manchester City y el Tottenham; el Real Madrid fue derrotado por el Liverpool; y el Barça, el único que quedaba invicto, se llevó un severo correctivo este martes contra el Chelsea. Los seis equipos ingleses han ganado al menos un partido a uno español en esta Champions. Los cinco españoles han perdido al menos uno ante un rival inglés.

Los 9 partidos JORNADA 1: Athletic 0 - Arsenal 2

Tottenham 1 - Villarreal 0

Liverpool 3 - Atlético 2

Newcastle 1 - Barça 2 JORNADA 3: Villarreal 0 - Manchester City 2

Arsenal 4 - Atlético 0 JORNADA 4: Liverpool 1 - Real Madrid 0

Newcastle 2 - Athletic 0 JORNADA 5: Chelsea 3 - Barça 0

19 goles han marcado los clubes ingleses en los nueve enfrentamientos directos, más de dos por partido, y solo han encajado cuatro, repartidos en tres partidos: los dos ya mencionados del azulgrana Rashford en Newcastle y los dos que marcó Llorente para el Atlético en Anfield. El único consuelo al que quizá se pueda agarrar el fútbol español es que el azar determinó que solo dos de esos nueve partidos se hayan jugado en España: el Athletic 0 - Arsenal 2 y el Villarreal 0 - Manchester City 2.

El Arsenal pasó por encima del Liverpool. / NEIL HALL / EFE

Solo un partido más: Madrid-City

Quedan aún tres jornadas de la fase liga en la que LaLiga tendrá una sola oportunidad de maquillar la goleada. En la próxima jornada (miércoles 10 de diciembre), el Manchester City visitará el Bernabéu, casi ya una tradición ineludible en la competición en los últimos años.

Ese partido, de hecho, deparó la penúltima y antepenúltima victoria del fútbol español, triunfador el Real Madrid en los dos enfrentamientos de 'playoff' de la pasada temporada. Después, los blancos perdieron sus dos duelos contra el Arsenal en cuartos de final.

Tampoco el Athletic pudo con el Newcastle. / PETER POWELL / EFE

La temporada pasada, 2-5

El año pasado, en la fase liga, Inglaterra ganó todos los enfrentamientos directos, pero la muestra fue mucho más pequeña, en parte porque solo hubo cuatro españoles (cinco este año) y otros cuatro ingleses (seis ahora). Apenas hubo tres partidos, resueltos con dos derrotas del Girona (Liverpool y Arsenal) y una del Real Madrid (Liverpool).

Si se tiene en cuenta toda la competición, las dos victorias blancas ante el City dejaron el balance en dos triunfos españoles y cinco ingleses. Ni Barça ni Atlético llegaron a enfrentarse con ningún equipo de la Premier el año pasado. Mejor, visto lo visto.