El análisis del Obradoiro: Westermann, Barcello y Dos Anjos, las estrellas

La llegada de las ventanas FIBA da un respiro a las competiciones y al Monbus Obradoiro, lo que ofrece una buena oportunidad para analizar el rendimiento de sus piezas hasta la fecha y lo que se les ha podido ver. El único jugador activo que, por el momento, no entra en el análisis es un Micah Speight ‘recién llegado’ que debe demostrar lo que puede ofrecer en el equipo de Diego Epifanio, que actualmente marcha tercero con siete victorias y dos derrotas, además de estar vivo en la Copa España. Goran Huskic se cae por su lesión.

Bases

Léo Westermann: el base francés es la mejor noticia de este equipo. Está ofreciendo su mejor versión y lidera al equipo dirigiendo el ataque. Ha encontrado en Felipe Dos Anjos a su mejor socio y podría extender esa conexión con Dejan Kravic, también especialista en el pick&roll. Su selección de tiro ha sido generalmente buena y demuestra tener una gran ventaja física por su altura sobre el resto de bases, pudiendo postear y lanzar por encima de ellos. En defensa está cumpliendo y ha dejado robos en los que ha demostrado su picardía.

Olle Lundqvist: el sueco ha entrado tarde en la temporada tras su lesión ante el Oviedo en la preparación. Pese a ello, ha ido reencontrándose y demostrando que es un jugador con un talento natural para ir hacia adentro y finalizar. Sin duda uno de los mejores penetradores de la competición y que puede ser un arma desde el lanzamiento exterior. Sus centímetros han sido importantes para compensar la falta de los mismos en el puesto de dos. Su gran envergadura ha demostrado complicar a defensores más pequeños y es letal en las transiciones.

Alonso Grela: el canterano se ha visto superado por el rol que le ha tocado realizar con la baja de Lundqvist. Asumiendo más minutos se le han visto las costuras. Buen defensor sobre el bote que, por contra, ha sufrido con jugadores que pueden jugar y lanzar por encima de él, sobre todo cuando juega con otro 'pequeño' al lado. Su falta de envergadura también le ha afectado en ataque, donde tiene dificultades para encontrar un buen movimiento de balón ante brazos más largos. El aspecto mental es otro punto que debe trabajar, ya que al cometer un par de errores su rendimiento decae por el estado anímico. También debe mejorar su tiro. Toca darle tiempo, porque con su edad debe equivocarse para crecer. Podría salir cedido a medio plazo.

Escoltas

Alex Barcello: el otro líder del equipo y el hombre llamado a ser la estrella. Su cambio de actitud a killer y jugador agresivo ha traído cosas positivas y negativas, pero en general ayuda a sumar. Ha mantenido su talento ofensivo y asume a la perfección los tiros que le tocan, incluso los complicados, siendo el jugador que desatasca al equipo. Está más volcado en defensa y en ir a por el rebote que el curso pasado. Quizás le falta mejorar su selección de tiro en ciertos momentos y, sobre todo, la toma de decisiones en caliente. En general, un hombre determinante y la constancia del equipo.

Sergi Quintela: jugador más controlado que su versión del pasado curso. Sigue demostrando que es un gran defensor y realiza una buena lectura a la hora de hacer faltas para el equipo. La selección de tiro, en ocasiones, sigue siendo mejorable. Clave a la hora de sacar faltas para desatascar al equipo. Cuando no encadena errores que lo saquen del choque, es de los hombres que ponen cabeza en el campo.

Aleros

Yunio Barrueta: las sensaciones con el jugador de origen cubano, hasta la fecha, han sido grises. Deja claro que es un ejecutor y que no va a tener dudas al recibir el balón. El problema es que muchas veces su selección de tiro es bastante mala. Para un jugador que necesita confianza para entrar en racha, debería sopesar el momentum y percutir con triples liberados más cercanos a la línea para mejorar porcentajes y ánimos. También debe soltar más la bola, sobre todo con buenas opciones en el extra pass. En los últimos duelos ha mejorado en esos aspectos. Importante presencia reboteadora.

Diogo Brito: buen defensor que puede enfrentar tanto a grandes como a pequeños. Poco a poco va de menos a más, sobre todo en el aspecto ofensivo. Debe mejorar su fiabilidad en el tiro, sobre todo en lanzamientos lejanos, donde es capaz de lo mejor y lo peor. Por el momento ha pasado más desapercibido y quizás no termina de acostumbrarse a su rol tras su paso en Ourense, pero la evolución, aunque lenta, está siendo positiva.

Alapivots

Denzel Andersson: desde la dirección dijeron que querían un jugador polivalente que pudiera ayudar en muchas facetas. Por el momento, ese rol del que se habló en verano le está quedando un poco grande. Puntualmente, ha tenido importancia y ha asumido en facetas ofensivas cuando lo ha precisado el equipo. Eso sí, es otro hombre que puede defender todo tipo de posiciones, pero al que le falta capacidad reboteadora. Será importante que sea capaz de dar el paso adelante en más ocasiones. Sus defensas han sido claves para el equipo en el trabajo que ‘no se ve’.

Álex Galán: sensación de mayor inseguridad en el tiro que en el pasado curso. Cuando las cosas le salen bien, sube el nivel y los ánimos. Pero cuando salen mal pasa lo contrario. Interior que debe destacar en presencia defensiva y en intensidad cuando está en pista, recordando a la versión de la pasada temporada que se ‘multiplicaba’ en la pista. Este curso se le ha visto más agresivo de cara al aro.

Pivots

Felipe Dos Anjos: puede ser uno de los pívots de mayor dominio en la competición. Con Westermann en pista, su valor ofensivo se eleva a la máxima potencia y es letal en la continuación tras bloqueo. Con su envergadura debe ser un seguro en el rebote, ya que ha flaqueado en esa faceta y se ha volcado en ella cuando en ataque ha estado pletórico. Cuando no tenga el día, debe mantener la intención de capturar los rebotes. Puede ser más imponente en defensa, donde ha sido 'blando' en ocasiones, lo que le permitiría a Epi cerrar el aro.

Aitor Etxeguren: otro hombre que ha visto como su número de minutos aumentaba con una baja, en este caso la de Goran Huskic, pero que con la llegada de Kravic apenas ha salido a pista. Jugador rocoso, importante para poner bloqueos, meter manos y defender interiores. Debe demostrar que es capaz de ser un defensor clave para un equipo que aspira al ascenso. Debe mejorar en los cambios defensivos y ser capaz de encontrar su hueco en el ataque para tener presencia y que los rivales no lo dejen de lado. Le toca tirar de oficio para ganarse los minutos.

Dejan Kravic: se ha adaptado rápido al equipo para dar un buen rendimiento. Con el paso de las jornadas ha ido cogiendo velocidad y se le ha visto ‘más fino’. Grandísimo jugador en el pick&roll, con grandes movimientos en el poste y que ha ido mejorando su faceta pasadora para olvidar a Huskic. Su labor defensiva es mejorable, pero el equipo ha logrado cubrirlo. Está siendo una de las constantes obradoiristas.