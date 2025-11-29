Xabi Alonso contesta a Laporta: "Hay mensajes populistas en todas partes"

Llevaba la respuesta más que preparada. Al fin y al cabo, también es su trabajo, convertido los entrenadores en los grandes portavoces de los clubs. Así que cuando a Xabi Alonso le preguntaron por las palabras de Joan Laporta de este viernes, acusando al Real Madrid de padecer una severa "barcelonitis", el entrenador vasco no ha vacilado.

"Hay mensajes populistas en todas partes, de cara a su parroquia", ha replicado Alonso en su rueda de prensa previa al duelo de este domingo contra el Girona. "Nos centramos en lo nuestro, en ganar con lo nuestro en el campo, de manera deportiva y merecida", ha insistido, tras una pregunta que también llevaba implícitas las dudas de Laporta sobre la legalidad de algunos goles recientes de su equipo.

"La jornada pasada les ayudaron con dos goles que, desde mi punto de vista, no debían subir al marcador y que harían que el Barça estuviera hoy líder de la Liga", había dicho en un acto en Andorra Laporta, quien a su vez respondía al duro discurso de Florentino Pérez en la asamblea de socios del pasado domingo, en la que por primera criticó de manera frontal y directa al Barça por el caso Negreira.

Vuelven Courtois, Rüdiger, Militao y Mastantuono

Alonso no quiso ir más allá, tiempo habrá de preparar una nueva respuesta a Laporta si es necesario. En el corto plazo, al entrenador del Real Madrid le preocupa más el desplazamiento a Girona, para el que respira por recuperar a Courtois, Rüdiger, Militao y Mastantuono. Asencio, enfermo, será duda hasta el último momento. Huijsen tendrá que esperar al duelo del miércoles en San Mamés.

"Necesitamos recuperar la sensación de ganar fuera de casa en Liga", ha resaltado Xabi, tras dos empates consecutivos en el campeonato doméstico, en las visitas al Elche y el Rayo. Porque el calendario, "curiosamente", ha deparado tres partidos ligueros seguidos fuera del Bernabéu para el Real Madrid.

Paz en el vestuario blanco

En Montilivi, Alonso buscará ese "partido redondo" que el guipuzcoano todavía echa en falta de un Real Madrid al que sigue considerando "en construcción". "En defensa hemos ido creciendo, aunque no estoy muy contento con los goles encajados en los últimos partidos [cinco en los dos últimos partidos] y con balón estamos en fase de mejora, en el camino", ha profundizado el entrenador blanco.

Se ha referido también Xabi al clima que se vive en el interior del vestuario, tras una semana en la que se ha hecho propósito de enmienda de puertas para dentro, con reuniones individuales del entrenador con varios de sus jugadores para enterrar las hachas de guerra que empezaban a cercarle.

"Siempre he sentido que el equipo estaba muy unido. La conexión es muy buena, estamos juntos en los momentos buenos y en los no tan buenos. Tenemos una muy buena comunicación en el día a día. A pesar de lo que suene y de lo que quieran, somos muy sólidos dentro", ha defendido el técnico.