Fútbol
Aitana Bonmatí se rompe el peroné durante un entrenamiento con la selección
La centrocampista catalana volverá a Barcelona para someterse a más pruebas y determinar el periodo de recuperación
"Un mal apoyo en una acción fortuita", así define la Federación Española el momento en el que Aitana Bonmatí se ha hecho daño durante el entrenamiento de este domingo. "Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita.Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la RFEF se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo", explicó el organismo federativo en el comunicado.
La rotura del peroné suele tardar entre 6 y 8 semanas en consolidar si es una fractura simple sin desplazamiento, mientras que las fracturas que requieren cirugía o presentan lesiones asociadas pueden necesitar 8 a 12 semanas o incluso hasta 3 o 4 meses para recuperar la función completa. La jugadora catalana volverá a la ciudad condal y a la disciplina de su club para concretar el alcance real y la naturaleza de la lesión y comenzar su periodo de recuperación.
El Barça está de pega tras este parón de selecciones, ya que también mañana lunes llegará a la Ciudad Deportiva Kika Nazareth, quien se lesionó de gravedad en el partido de Portugal contra Holanda de este viernes. Seran los servicios médicos del club quienes le realicen las pruebes concluyentes para una lesión que apunta a larga duración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta cadena de pizzerías, con local en Santiago, se sitúa entre las tres mejores del mundo y la primera de España
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Galicia: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Los secretos de la saga panadera de Santiago :«Las variedades antiguas del trigo son más digestivas»
- Santiago suma un nuevo Bib Gourmand: este es el restaurante con la mejor calidad-precio para la Guía Michelin
- La estrella de la Navidad ya vuela en Santiago
- Los grandes conciertos de Santiago en 2026 más allá de O Son do Camiño: de Rusowsky o Patrick Watson a La M.O.D.A
- Santiago da la bienvenida a la Navidad
- El proyecto para ver cómo solucionar el caos de tráfico en el Hospital Clínico tardará un año