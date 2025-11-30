Aitana Bonmatí se rompe el peroné durante un entrenamiento con la selección

"Un mal apoyo en una acción fortuita", así define la Federación Española el momento en el que Aitana Bonmatí se ha hecho daño durante el entrenamiento de este domingo. "Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita.Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la RFEF se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo", explicó el organismo federativo en el comunicado.

La rotura del peroné suele tardar entre 6 y 8 semanas en consolidar si es una fractura simple sin desplazamiento, mientras que las fracturas que requieren cirugía o presentan lesiones asociadas pueden necesitar 8 a 12 semanas o incluso hasta 3 o 4 meses para recuperar la función completa. La jugadora catalana volverá a la ciudad condal y a la disciplina de su club para concretar el alcance real y la naturaleza de la lesión y comenzar su periodo de recuperación.

El Barça está de pega tras este parón de selecciones, ya que también mañana lunes llegará a la Ciudad Deportiva Kika Nazareth, quien se lesionó de gravedad en el partido de Portugal contra Holanda de este viernes. Seran los servicios médicos del club quienes le realicen las pruebes concluyentes para una lesión que apunta a larga duración.