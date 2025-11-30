Micah Speight: «Lo que más me sorprendió del Obradoiro es la química del equipo»

Micah Speight (Oklahoma City, Estados Unidos, 1998) ha llegado al Monbus Obradoiro para reforzar el puesto de base ante las dudas del aspecto físico de Olle Lundqvist. El jugador llega a Compostela tras un escueto paso por el Coviran Granada en ACB, donde no pudo tener protagonismo. Eso sí, tiene claro que llegar a Sar es como estar en un equipo de la primera categoría y se ha visto sorprendido por la química del equipo.

¿Cómo han sido sus primeros días en Santiago?

Mis primeros días aquí han ido muy bien. Aún estoy adaptándome a todo, pero todos en el club, el equipo y los compañeros me han ayudado mucho, así que el proceso de adaptación es mucho más fácil. En Granada el clima es más caliente, no hay mucha lluvia, pero no me importa. En Oklahoma es muy frío y llueve, así que me recuerda a casa.

En Granada se estrenó en ACB. Fue un poco difícil. ¿Cómo fue esa primera experiencia y qué cambios ve entre Primera FEB y ACB?

Obviamente, solo jugué tres partidos en la ACB. Experimenté el talento que hay y el ritmo de juego. Diría que justamente el ritmo es la diferencia. Creo que lleva tiempo el adaptarse.

Imagino que fue un sueño jugar en la ACB, pero ahora está en la Primera FEB. ¿Es como dar un paso atrás para dar dos hacia adelante?

Sí, por supuesto. Como dije, jugar en la ACB me ha servido para aprender de ese ritmo de juego. Fui más rápido que la Primera FEB para tener esa experiencia, pero siento que Santiago y el Obradoiro son de ACB y tienes que jugar al mismo nivel para llegar a donde quieren ir. El objetivo es ganar y volver a ACB con Santiago. Estar ahí, como dije, me ha servido para aprender la diferencia del ritmo, el talento y la experiencia. Creo que es superútil venir aquí y, como dijiste, he jugado en Primera FEB y me gusta la experiencia aquí.

¿Cree que la Primera FEB está cada vez más cerca de la ACB?

Claramente. Cada temporada la liga se vuelve más dura. Cada vez más equipos ACB descienden y quieren volver, pero los equipos se quedan atrapados porque, no sé, subestiman la categoría. La FEB tiene un nivel muy alto. Cada noche es competitiva. Así que en cada temporada la liga es más complicada. Creo genera alegría y diversión en todos el poder competir con el resto de equipos.

¿Qué fue lo que más le sorprendió del Obradoiro?

Creo que hay muchas cosas. La química, como dije, desde el día uno ha sido increíble ser parte de ello. Obviamente, con el objetivo que tiene el Obradoiro, que es ganar. Necesitas tener buena química con el equipo, un buen feeling. Fue lo que más me sorprendió aquí, ver eso y poderlo experimentar, está siendo superincreíble. Ha sido solo una semana, así que estoy listo para próximos seis o siete meses.

Héctor y Epi han hablado de la química y que necesitarás tiempo para ir entrando más. ¿Está preparado para ello?

Por supuesto, eso quedó claro en las conversaciones iniciales antes de venir. Es lo que me esperaba antes de llegar. Lo que sea que el equipo necesite para ganar, que están jugando muy bien ahora mismo, lo haré y quiero incluirme. Obviamente, no llegará todo ahora. Pero todas las cosas buenas toman su tiempo. Así que solo continuaré siendo un hombre de equipo, trabajando duro y esperando para el momento en que me necesiten.

¿Qué quiere Epi de usted?

Obviamente, sabe que jugué en esta liga en equipos duros. Quiere esa experiencia, ese liderazgo, que trabaje duro y que sea un jugador de equipo. Lo más importante es ser un equipo exitoso y lo importante es ser una persona que da todo lo que tiene para el equipo. Obviamente, la plantilla ya fue creada y he llegado en noviembre, así que debo intentar encontrar mi camino dentro del equipo.

¿Es difícil venir a un equipo ya hecho en el que debe encontrar su espacio?

La última temporada, como sabes, jugué en México. Se terminó y me fui a Francia en medio de la temporada. Así que es algo similar. Sabía que iba a tener que esperar y que todo iba a tomar tiempo para encontrar la química con el equipo en la pista y fuera de ella. Creo que la última temporada también me ayudó a estar listo para este momento también. Obviamente, nada va ser fácil, pero todo lo que no es fácil tiene que ser valioso. Creo que estoy preparado para esto desde la experiencia de la última temporada.

El Obradoiro ya mostró interés en el pasado por usted...

Por supuesto. Obviamente, jugué con Héctor en mi primera temporada, él me dio la oportunidad. Como dijiste, en el pasado intentamos hablar de ello. Pero, a la hora de tomar la decisión este año, se me hizo mucho más fácil al tener esa relación y esa confianza de él y de Epi. Eso es lo principal, tener la confianza psts poder venir aquí y representar al Obradoiro y al resto del club.

¿Cómo vivió su primer partido?

El ambiente fue increíble. No había jugado antes aquí ni contra el equipo, pero ya me habían hablado sobre los aficionados. Escuchar como nos daban la bienvenida... fue superdivertido para mi tener esa experiencia. Y lo más importante, estoy feliz de saber que el equipo ganó después de un duro sábado, tras dos viajes. Pero creo que la atmósfera aquí fue increíble y que es una gran razón de lo éxitos que este equipo tiene. Los aficionados dan mucho y es muy importante. Volver a casa y sentir como los aficionados nos animan y nos gritan apoyándonos en los altibajos del juego es fantástico. Fue un placer experimentarlo.

¿Lo sintió en su presentación?

Sí, me emocionó y me hizo estar feliz por estar aquí. Estoy muy agradecido por eso.

En el poco tiempo que lleva, ¿qué ha hecho en su tiempo libre?

Creo que por ahora ir a restaurantes, hay muy buena comida, sobre todo del mar.

¿Tiene algún mensaje para el obradoirismo?

Vamos a disfrutar la temporada. Va a haber altibajos, obviamente, como en cada temporada, pero vamos a disfrutar juntos y estoy superagradecidoo de estar aquí y de jugar para este equipo. Vamos a con todo.