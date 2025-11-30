¿Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones en Abu Dhabi?

El Mundial de Fórmula 1 2025 se decidirá en la última carrera del año, el GP de Abu Dhabi, el domingo 7 de diciembre. Lando Norris tenía ‘bola de partido’ en Qatar, pero McLaren le ha fallado con un error de estrategia que puede salirles caro. Max Verstappen, vencedor en Losail, llegará a Yas Marina a 12 puntos del líder y con 4 de ventaja respecto a Oscar Piastri, tercero y también con opciones matemáticas.

De los tres, Norris es el único que depende de sí mismo. Max necesita recuperarle 13 puntos y Piastri se aferra a un sueño casi imposible.

Las combinaciones son múltiples, pero para sintetizar, Norris se proclamará campeón si gana la carrera o sube al podio, sin importar lo que hagan sus dos rivales. Si Max no gana la carrera, al británo incluso le bastaría con repetir el cuarto puesto de Qatar.

Verstappen necesita imperiosamente ganar y esperar que Norris acabe cuarto o peor. Si le recorta 12 puntos, empataría con el británico, pero el Mundial sería para el de McLaren, que suma más podios.

Piastri, a pesar de su gran fin de semana en Qatar, con victoria al sprint, pole y segundo puesto el domingo, es el que peor lo tiene para ser campeón en Abu Dhabi. Sus posibilidades, remotas, pasan por ganar la carrera y que Norris acabe sexto o peor.

Norris será campeón en Abu Dhabi si...

Sube al podio (si gana la carrera, queda 2º o 3º)

Es 4º o 5º y Verstappen no gana

Es 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri*

Es 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana

Es 9º, Verstappen no es 1º, 2º o 3º y Piastri no gana*

Es 10º, Verstappen no es 1º, 2º y 3º y Piastri no es 1º ni 2º

No puntúa (11º o peor, incluso abandono) pero Verstappen no es podio y Piastri no es 1º ni 2º

*Si Norris queda 7º y Verstappen es segundo, empatarían a 414 puntos pero Norris sería campeón porque tendrían las mismas victorias pero él más segundos puestos

**Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris sería campeón porque tendrían las mismas victorias que sus rivales pero él más segundos puestos

Verstappen será campeón en Abu Dhabi si...

Gana la carrera y Norris es 4º o peor

Es 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana*

Es 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana

Verstappen no podrá ser campeón si queda 4º o peor, hagan lo que hagan sus rivales.

*Si Verstappen queda 2º y Norris 7º, Norris y Verstappen empatarían a 414 puntos, pero Norris sería campeón por tener mismas victorias pero más segundos puestos

Piastri será campeón en Abu Dhabi si...

Gana la carrera y Norris es 6º o peor

Es 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor*

Piastri no podrá ser campeón si queda 3º o peor, hagan lo que hagan sus rivales.