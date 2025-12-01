El Compostela comienza diciembre con un duelo en la cumbre ante el Arosa

Restan cinco jornadas para finalizar la primera vuelta de la competición de Tercera RFEF y el Compostela está haciendo buenos los pronósticos que lo situaban como máximo favorito.

Después de doce jornadas es un líder sólido con siete victorias –cinco como local ante el Barco (2-0),Cambados (2-1), Silva (2-0), Lugo B (3-2) y Noia (2-1) y dos como visitante en Boiro (1-3) y en Cangas frente al Alondras (0-2)– y cinco empates en A Illa de Arousa con el Céltiga (1-1), en Vigo con el Gran Peña (1-1) en Vilalba (2-2), en Arteixo (1-1) y en San Lázaro con el Barbadás (1-1). Es el único que puede presumir de no haber conocido la derrota. Y ningún otro equipo consiguió marcar en todos sus partidos.

El próximo enfrentamiento del conjunto santiagués será contra el Arosa, que se está mostrando como un rival a tener muy en cuenta. A solo tres puntos de la esedé es el conjunto máximo goleador de la categoría con 24 tantos convertidos y hay que destacar que solo perdió un encuentro, el disputado en Vilalba por 3-1 hace ya casi dos meses. El estadio de San Lázaro aguarda el próximo domingo, a las seis de la tarde, un duelo por todo lo alto entre los dos primeros equipos de la tabla clasificatoria.

Y aunque la temporada del Compostela se puede considerar como buena hay un dato que puede ser preocupante. El equipo de Secho Martínez solo se enfrentó hasta el momento a tres de los ocho primeros clasificados y no consiguió ganarle a ninguno aunque hay que tener en cuenta que en estos casos siempre jugó como visitante. Frente al Céltiga, cuarto en la tabla, empató a un tanto en A Illa de Arousa; con el Racing Villalbés, sexto, igualó a dos goles en terreno lucense; y con el Gran Peña, séptimo, firmó las tablas con un 1-1 en tierras viguesas.

Los cuatro próximos compromisos del conjunto blanquiazul pueden ser claves. Este domingo recibe al Arosa que es segundo, en la próxima jornada visita al Montañeros que es octavo y cierra el año en la jornada de las vísperas del sorteo de la Lotería de Navidad como local ante el Somozas, que es tercero, para comenzar el año 2026 en el campo de un Estradense que es quinto. Son los que se están mostrando como los verdaderos rivales en esa lucha por el título y el ascenso de categoría. El último partido de la primera vuelta será el 18 de enero en Santiago frente a un Viveiro muy lejano en la clasificación ya que ocupa la decimoquinta posición.

Agónico triunfo del Compostela ante el Noya / Antonio Hernández

Secho Martínez, que está demostrando ser un entrenador serio y solvente, tiene todo más que estudiado para afrontar estos exigentes compromisos. Los datos demuestran que el Compostela ve puerta con facilidad. Sus 22 goles en solo doce partidos así lo atestiguan. Solo el Arosa lo supera, con 24, y el Céltiga, con 20, se le aproxima, ya que en esa tabla goleadora los siguientes son eel Estradense Montañeros y Arteixo con quince goles cada uno.

De los 22 tantos picheleiros, quince se materializaron en la primera parte destacando que casi la mitad, siete de ellos, los consiguió el equipo en los primeros quince minutos de partido, mientras que los siete restantes llegaron en la segunda mitad siendo solo dos de ellos en los últimos minutos. Estas cifras contrastan con las de los goles encajados. Once fueron las veces que los rivales batieron al meta blanquiazul. Ofrecen un mejor rendimiento defensivo el Somozas (3º) con siete, el Racing Villalbés (6º) con ocho, y el Estradense (5º) y el Cambados (12º) con nueve.

Solo cuatro veces los tantos que recibió el conjunto santiagués fueron en la primera mitad mientras que los otros siete llegaron en la segunda parte con la particularidad de que seis se produjeron en la última media hora de encuentro. Con las cifras en la mano parece que el Compostela en sus partidos va de más a menos. Marca con más frecuencia al principio y enbcaja con mayor facilidad hacia el final.

Por lo que se refiere a las amonestaciones, la esedé es uno de los siete equipos que finalizó todos sus partidos con los once jugadores sobre el campo al no haber sufrido ninguna expulsión. Junto con los santiagueses tampoco vieron ninguna cartulina roja el Arosa, Somozas, Gran Peña, Boiro, Viveiro y Barbadás. En cuanto a las tarjetas amarillas, el Compostela fue amonestado en 31 ocasiones. Solo siete conjuntos mejoran esa estadística. El Montañeros con 22 cartulinas, el Somozas con 24, el Viveiro con 28, el Arosa y el Arteixo con 29 y el Boiro y el Lugo B con 30.

Este apartado será importante para evitar las suspensiones y poder contar con el mayor número de efectivos posible ante los encuentros que se prevé que ofrezcan una dificultad mas acusada.

Llega pues una cuesta de diciembre y enero empinada para el Compostela aunque el conjunto de Secho se encuentra en la mejor de las disposiciones para poder afrontar con éxito los compromisos más exigentes. Es el favorito y quiere demostrarlo sobre el césped. El primer asalto llega este domingo en San Lázaro ante el que ahora mismo es su rival más directo.