Daniel Rey, gimnasta del Viravolta Santiago, logra la plata en el Campeonato Nacional por Autonomías

Suma y sigue para Daniel Rey. El gimnasta del Club Viravolta Santiago completó este sábado 29 de noviembre una de las actuaciones más destacadas de su carrera deportiva en el Campeonato Nacional por Autonomías, celebrado en el Polideportivo Municipal Gallur (Madrid). Además de finalizar en segunda posición, el joven deportista obtuvo la mejor nota gallega de su categoría y un brillante sexto puesto nacional.

Esta medalla de plata confirma el gran estado del gimnasta, que este año ya firmó una meritoria cuarta posición en la Copa Base de Conjuntos 2025 en Granada y, en la campaña anterior, un diploma de finalista en el Campeonato de España de Conjuntos Base 2024 en Zaragoza. Resultados que evidencian el gran nivel tanto de Daniel como del Club Viravolta Santiago.

Daniel Rey realiza una acrobacia. / Cedida

La temporada no se detiene para la entidad santiaguesa, que este próximo miércoles 3 de diciembre viajará nuevamente a Madrid para competir en el Campeonato de España de Conjuntos —Nivel Absoluto (Élite). En esta cita, el Viravolta presentará una delegación formada por su conjunto júnior, que llega en un gran estado de forma después de una excelente Copa de España en Castellón, finalizando en quinta posición.

El equipo picheleiro afronta este mes de diciembre con especial motivación después de un año 2025 de grandes resultados. La plata por Autonomías cosechada por Daniel Rey termina por confirmar el gran estado de forma de la gimnasia rítmica santiaguesa, que sigue demostrando su excepcional nivel en cada competencia.

Desde el club manifiestan que encaran la competición «con ilusión y serias opciones de destacar». Del mismo modo, el Viravolta Santiago «continúa afianzándose como uno de los clubes más sólidos y respetados del panorama nacional».