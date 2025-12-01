Lubo Penev, exdelantero del Compostela, hospitalizado de urgencia

Luboslav Penev, exdelantero de la SD Compostela entre 1996 y 1998, se encuentra hospitalizado de manera urgente por un importante problema de salud. El ex jugador padece cáncer de riñón y como consecuencia de esta enfermedad ha sido ingresado en un centro hospitalario por un proceso grave.

Según informa el diario búlgaro Dsport, Penev habría perdido "mucho peso" en los últimos tiempos y su "estado es crítico". De hecho esta misma publicación indica que: "los médicos no pueden administrarle quimioterapia debido a su grave agotamiento".

Desde el país natal de Penev alertan de la extrema gravedad de su situación e incluso su esposa, Kristina está solicitando ayuda para poder costear los gastos del tratamiento y del desplazamiento en Alemania.

Su etapa en Santiago

Después de disputar la Eurocopa de 1996 con su país, Penev abandonó el Atlético de Madrid para firmar por el Compostela. Su fuerte carácter y liderazgo lo convirtieron en un referente para José María Caneda y el compostelanismo.

En sus dos temporadas en Santiago, el búlgaro disputó 75 partidos y anotó 36 goles. Pese a sus 16 tantos en la campaña 1997/98, el cuadro blanquiazul no pudo evitar la promoción, en la que terminaría perdiendo la categoría ante el Villarreal. Su última temporada en la capital gallega le valió para disfrutar en 1998 el Mundial que un cáncer testicular le había arrebatado cuatro años antes.

Penev celebra un gol ante el Real Madrid en Balaídos. / FDV

Tras el descenso el Celta negoció su traspaso con José María Caneda, y pagó 300 millones de las antiguas pesetas por su fichaje. En el club vigués jugó 32 partidos y anotó 14 goles.