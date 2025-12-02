Gran remontada del Arteal para empatar con el todopoderoso Cajasur Priego

Gran partido del Arteal Santiago que sacó a relucir su carácter de equipo para lograr una gran remontada ante el líder de la liga, el todopoderoso Cajasur Priego, quie cuenta con diez títulos de Liga, entre ellos los tres últimos. Los santiagueses no se rindieron con el 1-3 adverso y cerraron el partido con un meritorio empate (3-3) que los sitúa en el tercer puesto.

El partido, tal y como se esperaba, fue de un gran nivel ya desde el primer momento. Humberto Manhani se enfrentaba a un Diogo Chen que llegaba a Santiago sin conocer la derrota. El choque comenzaba con gran igualdad. El jugador del Arteal llegó a tener tres bolas de set, pero finalmente Chen ganaba con un ajustado 16/18. En el segundo parcial el brasileño daba una lección de juego y sin cometer errores se imponía por 11/2. En el tercero se repetía la tónica del primero, partido igualado en el que Humberto disfrutaba de dos bolas de set aunque nuevamente Chen vencía en el desempate por 11/13. Y ya en el cuarto Chen, mucho mas tranquilo, lograba imponer su ritmo de juego para ganar por 4/11

En el segundo partido, el Arteal alineaba a un debutante, el cubano Jorge Campos que se medía a ex del Arteal, Diogo Carvalho, uno de los mejores jugadores de la liga, que también llegaba invicto. Desde el primer momento la superioridad de Diogo, se imponía y ganaba por 0-3 (7/11, 5/11, 8/11)

El tercer enfrentamiento tenía por protagonistas a Enio Mendes y Carlos Machado, once veces campeón de España y que continúa en la primera fila de los jugadores nacionales. El partido comenzaba con un duelo de juego de revés, ya que ninguno quería ceder la derecha a su rival. Con gran igualdad la victoria se quedó en casa por 11/9. En el segundo parcial se repetía la tónica del anterior y el jugador del Arteal lograba una ajustada victoria por 14/12. Machado no cedía en su juego y vencía en el tercero por 9/11. En el cuarto set Enio mendez se adelantaba en el marcador con sus ataques de derecha y con 4/1 Machado pedía un tiempo muerto pese a lo cual caería por 11/9.

Con el marcador 1-2 saltaban a la cancha Humberto Manhani y Diogo Carvalho. Desde el primer momento el juego fue de ataque total por parte de ambos jugadores y se pudo disfrutar de unos puntos de gran nivel. Diogo vencía en los dos primeros sets por 8/11 y 5/11, un Humberto muy motivado lograba la victoria en el tercero por 12/10, pero Diogo volvía a imponerse en el cuarto por 6/11, situando el marcador general en un 1-3 a favor de los cordobeses.

Enio Mendes y Chen jugaban con dos objetivos muy diferentes. El primero buscaba que se equipo continuara en el partido y el segundo la victoria definitiva. Comenzaba el primer set de forma muy igualada y con ambos jugadores buscando el ataque. Los puntos eran de un nivel tan alto que levantaron al público en varias ocasiones. El Arteal se anotaba el primer set al imponerse en el desempate por 16/14 en un partido que respondía a las expectativas del público por su alto nivel de juego. En el segundo parcial Chen se adelantaba en el marcador y vencía por 7/11. La respuesta de Enio era inmediata y lograba imponerse en el tercero por 11/6. En el cuarto las cosas estaban muy igualadas y después de disponer de varias bolas de partido, el jugador local ganaba en el desempate por 13/11, acabando con la imbatibilidad de Chen.

Con el marcador 2-3, Jorge Campos y Machado eran los protagonistas del último partido. El jugador del Arteal comenzaba muy fuerte y superaba con claridad a su rival en los dos primeros sets 11/6 y 11/9, pero la veteranía de Carlos Machado le mantenía en el partido para lograr la victoria en el tercer set variando el ritmo de juego para imponerse por 6/11. Una vez que pasó por el banquillo, Jorge Campos lograba de nuevo dominar el ritmo de partido y pese al tiempo muerto solicitado por Machado se imponía por 11/8 y llevaba al marcador al definitivo 3-3.

El próximo partido de liga se disputará el viernes 12 de diciembre. El Arteal recibirá en Santiago al conjunto catalán del Olot, que actualmente ocupa el primer lugar de la Superdivisión y es un firme candidato al título, ya que cuenta en sus filas con el francés Damien Provost, el ucraniano Zhmudenko y los internacionales españoles Rafael de las Heras y Miguel Pantoja.

Será un partido muy complicado, pero con el lema del conjunto compostelano de «no perdemos partidos, nos los ganan», el Arteal intentará demostrar en San Lázaro su buen nivel de juego y competitividad.