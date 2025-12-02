El Fernando Alonso de Silleda ficha por McLaren: "Es una de las promesas más brillantes del automovilismo europeo"

El mundo del motor español parece que vive un momento dulce. El barcelonés Alex Palou ha conquistado este verano su cuarto campeonato de la IndyCar y en la categoría reina, la Formúla 1, las cosas no podían ir mejor. De cara al próximo año España contará con dos grandes citas en el calendario, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya y el novedoso Gran Premio de España en MadRing (Madrid). Dos citas donde habrá por lo menos dos pilotos nacionales como son Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr, con la ilusión de que otro nombre como es el de Pepe Martí, con un gran papel en la F2, logre hacerse con un asiento.

Con todo, aunque el presente parece ya una realidad, el futuro parece que puede deparar algo muy esperanzador porque un joven piloto gallego parece destinado a reinar dentro de unos años en la categoría reina del automovilismo después de cosechar victoria tras victoria en el mundo del karting en los últimos años.

De Silleda a Woking

Su nombre es Christian Costoya (Silleda, 2010) y está considerado como una de las grandes joyas del mundo del motor, no solo nivel nacional sino incluso internacional. No en vano, sus números en la categoría de karting no son ni mucho menos lejanos a los que tenían por su entonces algunos de los grandes nombres de la parrilla, como el tetracampeón Max Vertappen o el piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli.

Christian Costoya en las oficinas de McLaren / Cedida

Después de proclamarse campeón del Campeonato de Europa de Karting y de ser nombrado por la FIA como el mejor piloto del mundo del karting, el joven silledense ha dado el siguiente paso en su carrera y ha fichado por McLaren para unirse al Progama de Desarrollo de Pilotos de la marca británica.

Welcoming Leonardo Fornaroli, Richard Verschoor and Christian Costoya to our Driver Development Programme 🧡



Super excited to see what we can achieve together 🙌 — McLaren (@McLarenF1) December 2, 2025

La escudería papaya, flamante ganadora del mundial de constructores en la Fórmula 1, ha oficializado este martes lo que era casi un secreto a voces y ha confirmado la llegada del joven gallego.

El debut, en Yas Marina

Como primer paso en su proceso de desarrolo, Costoya hará su debut al volante de un monoplaza con Prema en el próximo Campeonato de F4 de Oriente Medio 2026 en el Circuito de Yas Marina (Abu Dabi) del 16 al 18 de enero, tal y como ha confirmado la propia escudería. Además, según informa el medio Soymotor.com. también correrá la F4 Italiana y la E4, también con Prema.

El joven dezano se mostró "muy emocionado de unirme al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren y formar parte de su cantera de talentos. Es fantástico contar con el apoyo del equipo y estar en un entorno conocido por desarrollar excelentes pilotos. Agradezco al equipo McLaren esta gran oportunidad".

Por su parte, la escudería de Woking ha destacado que "conocido por su precisión y consistencia", Costoya es "una de las promesas más brillantes del automovilismo europeo".

Dos nuevos fichajes

Junto a la llegada del piloto silledense, la escudería también ha oficializado que el campeón de Fórmula 2 2025, Leonardo Fornaroli, y el ganador de la Copa del Mundo FIA F3 del Gran Premio de Macao 2019, Richard Verschoor, también se han unido al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren, ambos compitiendo en Fórmula 2. Por su parte, el silledense correrá en Fórmula 4 junto al belga Dries Van Langendonck.