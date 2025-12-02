La santiaguesa Carmen Rodríguez se impone en el Campeonato Gallego de media maratón

La experimentada atleta santiaguesa, Carmen Rodríguez del Río, se proclamó campeona autonómica de Máster70 en el Gallego 2025 disputado el pasado domingo en Vilagarcía de Arousa. La deportista del SD Compostela completó los 21 kilómetros de prueba en un tiempo total de 1.51:26.

En Máster50, Jordi Carrasco, también del SD Compostela, venció en su categoría gracias a un tiempo de 01.12:34.

En términos generales, Itziar Manso (1.21:29), del Ourense Atlético, y Denis Incutti (1.07:52), del CD Delikia, fueron los grandes dominadores de la prueba.

La prueba, que juntó cerca de setecientos participantes, transcurrió paralelamente a la disputa de la III Media maratón de Vilagarcía. Junto a los campeones gallegos ocuparon puestos de podio, Sofía Freaza (Comesaña SC) con 1.23:04 y Andrea Iglesias (San Lázaro) con 1.24:06 en categoría femenina, así como Hugo García (Atlético Portugalete) con 1.08:40 y Marcos Oro (Atlético Arenteiro) con 1.08:43 en categoría masculina.

Además de las premiaciones individuales también hubo clasificación por clubes del que resultó ganador en la categoría femenina el Comesaña SC gracias a las actuaciones de sus atletas Sofia Freaza, Delia Villaba y Soledad Castro.

En la categoría masculina el título fue para el Atletismo Arenteiro con Marcos Oro, Albino Fernández y Julio Novoa puntuando para el equipo ourensano. Atletismo Sar y Atletismo Barbantia Rueda en hombres, así como Atletismo Arenteiro y Atletismo Sar en mujeres, completaron los puestos de podio por conjuntos.

La cita se desarrolló con total normalidad y contó con la presencia de casi 700 atletas entregados, que protagonizaron una gran velada para el atletismo gallego.