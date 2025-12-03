El mundo del fútbol se vuelca con el preocupante estado de Lubo Penev

El mundo del fútbol se ha volcado con Luboslav Penev desde que este lunes se conoció que se encuentra hospitalizado de manera urgente por un importante problema de salud. El exdelantero compostelanista padece a sus 59 años un cáncer de riñón y como consecuencia de esta enfermedad fue ingresado en un centro hospitalario. Lo último que se ha conocido es que su organismo, muy debilitado, no permite iniciar un tratamiento de quimioterapia en el hospital de Alemania en el que ha sido ingresado, según informaron las televisiones bTV y Nova TV.

La noticia desencadenó un aluvión de mensajes de apoyo de grandes figuras del deporte, entrenadores, futbolistas y miles de aficionados.La Unión Búlgara de Fútbol expresó su «profundo dolor» por la situación de Penev, al tiempo que mostró «la convicción de que una persona con su fuerza, carácter y espíritu puede superar este desafío». También el exjugador del Barcelona y ganador del Balón de Oro, Hristo Stoichkov, destacó el espíritu luchador de Penev y su confianza en que volverá «más fuerte».

Numerosos aficionados se han sumado a la ola de solidaridad, recordando que Penev ya afrontó una enfermedad grave en 1994, cuando superó un cáncer testicular que le impidió participar en el histórico Mundial de Estados Unidos, donde Bulgaria logró el cuarto puesto. El estado del exdelantero y exseleccionador es muy grave y los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico, según informó bTV.

El Valencia CF, a través de su Asociación de Futbolistas, recaudará fondos para ayudar a sufragar la complicada operación a la que tiene que someterse Lubo Penev que precisa de 300.000 euros. El exdelantero y exseleccionador se encuentra ingresado en una clínica oncológica de Alemania por culpa de un cáncer de riñón y su pronóstico es muy grave. Los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico y la solución pasaría por una costosa operación. Por ese motivo, sus excompañeros en Valencia y el propio club han decidido aunar sus esfuerzos y recaudar fondos para sufragar la mencionada intervención.

A pesar de que la iniciativa parte del Valencia CF y de su Asociación de Futbolistas, esta recaudación solidaria y benéfica está abierta a cualquier persona o entidad pública o privada que quiera colaborar con la causa. El número de cuenta, abierto a cualquier aportación privada o anónima es el ES23 3159 0078 5727 8681 8225. Otras Asociaciones de veteranos como las del Atlético de Madrid y Celta. POr su parte, desde la SD Compostela envían todo a su apoyo para el futbolista y su entorno.

La iniciativa se une a la que ha abierto su esposa, Kristina Mitseva, quien anunció la apertura de una cuenta bancaria para donaciones destinadas a financiar su tratamiento.

Cabe recordar que Lubo Penev, fue internacional con Bulgaria, jugó en los equipos más importantes de su país y en España hizo disfrutar a las aficiones del Valencia CF, Atlético de Madrid, con el que ganó la Liga y la Copa, Celta de Vigo y SD Compostela además de entrenar a varios clubes búlgaros y a la selección del país.