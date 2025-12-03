El MVP Brito: "Estoy jugando mejor porque me siento más cómodo"

Diogo Brito, alero del Monbus Obradoiro, ha recibido este miércoles el premio MVP Estrella Galicia del mes de noviembre que conceden afición y prensa, recibiéndolo en el restaurante O Sendeiro. El jugador se mostró muy agradecido al obradoirismo y Santiago, tanto por el galardón como por el recibimiento que siempre ha sentido en la ciudad y el reconocimiento por su esfuerzo. Ahora, reconoce estar más cómodo con el equipo y se prepara para afrontar un diciembre 'muy casero' y duro.

El luso quiso dar las gracias "a los que me han votado, pero también decir que este es un premio que este mes es para todo el equipo, porque estuvimos muy bien como conjunto y creo que no faltarían jugadores que merecían recibir este premio". "Me siento muy contento de recibir ese cariño. Me siento muy bien recibido aquí en Santiago. Lo que más quiero es seguir dando mi máximo para que la gente vea que mi energía positiva es algo que les da también esas ganas de venir y de estar con el equipo", agregaba.

Brito reconoció que, al igual para el resto de la plantilla, la temporada ha ido de menos a más para él: "Es verdad que empezamos mal como equipo y que ya le hemos dado un poco la vuelta. Ahora estamos en una dinámica muy buena. A pesar de que estoy jugando mejor, es porque también me siento más cómodo, pero la actitud siempre fue la misma. Siempre he intentado ayudar lo máximo que podía y es verdad que me estoy encontrando más cómodo dentro de la cancha con los compañeros, en la manera de jugar.

También puso en valor las buenas palabras que Diego Epifanio siempre tuvo sobre él hasta en los momentos donde las estadísticas no lo acompañaban, ya que "da algún ánimo o motivación, es como dijo Epi, el trabajo estaba allí incluso cuando los puntos no venían. Esa es la clave, cuando vas bien o cuando vas mal la actitud tiene que ser siempre la misma y luego las cosas buenas llegarán".

Diego Epifanio, entrenador del Monbus Obradoiro. / Jesús Prieto

Un rival peligroso

Ahora tienen el reto del Fuenlabrada por delante, este sábado a las 18.30 horas en Sar: "Es un rival peligroso por la plantilla que tienen. Tienen jugadores con muchos puntos en las manos, que se pueden calentar y pueden hacer mucho daño a cualquier equipo. Nosotros tenemos que estar en 'modo alerta', en nuestra mejor versión, si queremos competir y ganar".

El jugador ha regresado de las ventanas FIBA con Portugal, tras un triunfo y una derrota, encontrándose de repente con este premio, lo que valora como "una coincidencia". "Estaba enfocado con la selección en esa semana que estuve allí. Ahora, claro, estoy de vuelta y es un poco resetear lo que estaba pasando antes de las ventanas y eso, seguir en la misma línea", remarcaba.

En este regreso, al menos, no tendrá que alejarse mucho de casa al tener solo un encuentro fuera en lo que queda de 2025: "Recuerdo que jugamos siete u ocho partidos y creo que uno en Sar. No sé, fue algo así raro. La sensación era que estábamos viajando mucho. Pero es verdad que ahora, el volver a casa, como que nos hace calmarnos un poco y también disfrutar de nuestro pabellón y de nuestra gente. Es muy bueno para nosotros".

Tampoco se le escapa en que en este mes se vivirá el derbi con el Leyma Coruña en "un mes de diciembre muy exigente". "Entiendo que ese partido con Coruña es algo que la gente mira con mucha ansiedad y que quiere que ese partido llegue. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en el entrenamiento diario y en el partido del fin de semana que viene", finalizaba.