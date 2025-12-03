El Rítmica Compostela cierra en Madrid un 2025 para la historia

Madrid volvió a situar al Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela en el centro del panorama nacional, tras una actuación de gran nivel en el Campeonato de España, —celebrado el pasado fin de semana en el Polideportivo Municipal Gallur— que reafirma el crecimiento de un proyecto deportivo que no deja de sumar éxitos.

En la categoría cadete Base, Iván Gutiérrez se proclamó campeón de España tras una actuación sólida y muy técnica, confirmando el gran estado de forma que ha mostrado a lo largo de toda la temporada. En juvenil Base, Hugo Vázquez alcanzó la tercera posición, mientras que Carlota Millán completó su participación con un 59º puesto entre 92 gimnastas, defendiendo al club en una de las categorías más competitivas del campeonato.

Iván Gutiérrez y Hugo Vázquez. / Cedida

Además en la clasificación por autonomías en categoría masculina Galicia quedó en segundo lugar solo por detrás de Madrid fruto de la clasificación de Iván y Hugo ya que el club compostelano fue el único que sumó dos efectivos en la nota gallega final.

La directora deportiva del club, María Cañabate, valoró el rendimiento en Madrid como «un punto de inflexión que demuestra que el trabajo de estos años empieza a consolidarse». Asimismo, destacó «la madurez competitiva de Iván y Hugo, que han sabido transformar el esfuerzo diario en resultados de máximo nivel».

El campeonato disputado en Madrid supone el cierre de un año 2025 extraordinario para el Rítmica Compostela, jalonado de logros en campeonatos nacionales, torneos internacionales y reconocimientos institucionales. En marzo, durante la VII Gala del Deporte de Santiago de Compostela, Iván Gutiérrez Mosquera fue distinguido como mejor deportista de base masculino, mientras que María Cañabate recibió el premio a mejor entrenadora, poniendo en valor el desarrollo deportivo y la proyección del club.

Abril fue especialmente productivo en el Campeonato de España Individual Masculino en Guadalajara, donde el club logró dos primeros puestos gracias a las actuaciones de Iván Gutiérrez y Cosme González, además del cuarto puesto con Diploma Federativo de Hugo Vázquez.

En mayo, el club alcanzó un sexto puesto en categoría cadete Base en el Campeonato de España celebrado en Granada, confirmando la fortaleza de la cantera compostelana. En noviembre, el Rítmica Compostela firmó una destacada participación en la XIX edición del Torneo Internacional Euskalgym de Bilbao, con un primer puesto en juvenil Base, un quinto en cadete Base y otro quinto en sénior Masculino. Ese mismo mes, en el Campeonato de España de Conjuntos de Castellón, el Conjunto cadete Base obtuvo un meritorio octavo puesto, acompañado del correspondiente Diploma Federativo.

El cierre definitivo llegó de nuevo en Madrid, con otra jornada histórica para el club en el Campeonato de España Individual Masculino, donde Iván Gutiérrez volvió a subirse a lo más alto del podio con un primer puesto, a lo que se sumó el tercer puesto de Hugo Vázquez.