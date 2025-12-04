El Compostela anuncia la salida de Trasi
El mediocentro apenas ha completado 39 minutos en la presente temporada
Fue uno de los tres jugadores del primer equipo que decidieron continuar tras el descenso
El centrocampista Xoel Trasancos, ‘Trasi’, (Viveiro, 29/09/2003) abandona la SD Compostela después de temporada y media en el primer equipo. El vivariense apenas ha disputado 5 encuentros en la actual campaña —todos como suplente—, completando un total de 39 minutos.
Trasi fue de los pocos jugadores que decidieron continuar en la disciplina blanquiazul tras el descenso, acompañado por Samu Rodríguez y Pablo Crespo, que también renovaron su compromiso. Pese a la competencia que iba a existir en el centro del campo, el joven futbolista optó por quedarse con el objetivo de ganarse un hueco en el equipo.
Tras las primeras 12 jornadas, Xoel aún no ha conseguido generar el impacto deseado en la plantilla de Secho Martínez y es el segundo jugador de campo con menos minutos, solo por delante de un Zubanovic que aún no ha debutado.
A sus 22 años y ante la falta de minutos, el centrocampista decide salir del Compos en busca de las oportunidades que no tenido en San Lázaro. En este sentido, también llama la atención la situación de jugadores como Aarón Martínez (42 minutos) o Pablo Porrúa (175 minutos), de los cuales se esperaba mucho y no han terminado de tirar la puerta abajo.
Promoción desde el Sigüeiro
Xoel Trasancos llegó a Santiago en el verano de 2021 de la mano del Conxo Juvenil de Liga Nacional, desde donde dio el salto al Sigüeiro FC, filial del Compos. Su buen rendimiento a lo largo de dos temporadas llamó la atención de Michel Alonso, técnico del Compos por aquel entonces, que lo hizo debutar en Segunda RFEF el 14 de enero de 2024 en la derrota ante el Marino de Luanco por 0-2.
Esa misma temporada volvió a sumar minutos con el primer equipo frente al Covadonga y, en verano, pasó a formar parte de la plantilla a pleno derecho. En la campaña 2024/25, Xoel disputó 16 encuentros, 4 como titular, en los que completó 503 minutos.
