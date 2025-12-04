Epi no descarta un 'as en la manga' del Fuenlabrada: "Está en el mercado y puede que ya tengan un jugador"

Diego Epifanio, técnico del Monbus Obradoiro, ofreció su rueda de prensa previa antes del complicado duelo que afrontará su equipo, este sábado a las 18.30 horas, ante el Flexicar Fuenlabrada. Pese a reconocer que los madrileños carecen de profundidad de plantilla, el preparador ha apuntado que ello no implica que le falten armas ni argumentos para ofrecer una difícil contienda a los compostelanos.

El entrenador del conjunto santiagués comenzó hablando del estado físico de sus hombres, indicando que cuenta con todos sus efectivos para este sábado y que el único con algún problema ha sido Alonso Grela, afectado por un virus, pero que ya entrenará con el equipo. "Diogo (Brito) jugó el domingo y ya entrenó ayer con nosotros y los suecos empezarán a entrenar hoy porque jugaron el lunes", apuntaba sobre los jugadores que disputaron las ventanas FIBA.

"Los que no han ido a las ventanas tuvieron después de dos días de descanso una incorporación normal a los entrenamientos. Los internacionales, que son tres, pues han ido (reincorporándose a los entrenamientos) dependiendo de que día jugaban, porque Portugal jugó el domingo, Diogo tuvo un día de descanso, luego hizo preparación física y ya se incorporó ayer con el grupo. Los suecos, pues lo mismo, vinieron el lunes, viajaron el martes, ayer solo hicieron físico y hoy ya empiezan con el equipo. Evidentemente, estos tres jugadores llevan más carga de partidos porque encima han jugado muchos minutos con su selección", agregaba de los internacionales.

Sobre si a los jugadores les vino bien que se detuviese la competición, Epi no lo tiene claro: "Ya lo veremos. Veníamos de jugar muchos partidos juntos y seguro que hay jugadores que el parón del ritmo competición les viene bien para desconectar un poco. Y hay otros que a lo mejor les va a costar más arrancar en el partido del sábado. Ya lo veremos. No creo que haya algo que sea universal para todos. Evidentemente, a nivel mental los jugadores estuvieron muy bien la semana pasada haciendo, los que se quedaron aquí entrenando, buenas sesiones de entrenamiento. Luego, son unas dos semanas sin competir y para algunos jugadores a veces es mucho".

Al jugador que sí cree que le ha venido bien es a Micah Speight, del que recuerda que "llegó un fin de semana, no pudo jugar y no pudo entrenar porque tuvo que pasar el reconocimiento médico. Luego nos fuimos de viaje, con lo cual no hizo vida con el equipo. Venimos de Cartagena y fuimos a Huesca. Fueron momentos en los que no tuvimos mucha capacidad para que él pudiese entrenar e interaccionar con sus compañeros en la pista. Hizo vida en el hotel y en el vestuario. Pero estas dos semanas sí, a Micah le ha venido bien un poco para, aunque no han estado Olle (Lundqvist), Diogo y Denzel (Andersson), para conocer más a sus compañeros y entender más las cosas que queremos hacer ofensiva y defensivamente. Y lo he dicho desde el primer día, creo que la predisposición de Micah está siendo muy buena y eso también nos ayuda mucho".

Micah Speight / Obradoiro

Este fin de semana tendrá delante a un entrenador que conoce bien, Iñaki Martín, al que define como "un crack, primero porque nos conocemos desde hace mucho, yo soy de Burgos y él es de Valladolid, y hemos coincidido en muchas cosas de basket. Luego, trabajamos juntos, bueno hicimos el curso juntos y hemos trabajado en Estudiantes. Yo le sigo y él me sigue. Tiene una impronta que sus equipos siempre tienen, un carácter muy visceral y además es muy positivo. Creo que saca mucho de sus jugadores y estudia mucho a los rivales. Seguro que nos plantea varias trampas durante el partido que tenemos que estar listos para superar".

"Ellos también han tenido una cosa que es que el roster es más corto a nivel de nombres y eso hace que haya jugadores dentro de las estadísticas de la liga que destacan. (Vítor) Benite es el jugador que más puntos mete y que más minutos juega. Mateo (Díaz) y (Daniel) Manchón son los jugadores que más balones roban de la competición. Están muchos minutos y eso, a veces, le da mucha confianza al jugador porque sabe que va a jugar. Esos creo que son algunos de los peligros de Fuenlabrada. El tema de las derrotas también, ellos han acumulado muchos minutos de partidos muy seguidos. Por eso creo que les beneficia un poco el parón, por el tema de que un jugador como Benite ha podido descansar para llegar sin tantos minutos", desgranaba sobre el rival.

También quiso darle un reconocimiento a uno de sus exjugadores: "Me alegro muchísimo por Mateo Díaz, que ha debutado con la selección absoluta de Argentina. Ese sí que es un jabato, lleva muchos años ya en España y solo tiene 23 años. Yo tuve la suerte de trabajar con él, me alegro muchísimo porque sé todos los esfuerzos que han tenido que hacer él y su familia para llegar a debutar con la selección".

Al ser preguntado por si el partido pasa por desgastar a un rival más corto de efectivos, Epi no descartó que tenga un 'as en la manga': "Sé que ellos están buscando en el mercado y a lo mejor puede que ya tengan a algún jugador entrenando estas semanas en Madrid. Puede que incorporen a algún jugador, que lo den de alta, y entonces puede que ese roster se vea un poco ayudado o implementado. Si no vendrán con este roster con el que llevan esas buenas sensaciones de las cuatro primeras jornadas. Quizás ahora está el tema de las derrotas, aunque perdió contra Coruña y Estudiantes que, a lo mejor, sobre el papel, pues puede ser, no sé si lo normal, pero sí creo que es una probabilidad alta, porque son dos equipazos. Una de las claves pasa por ser nosotros mismos".