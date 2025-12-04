Dos importantes triunfos impulsan al Santiago Rugby

El Santiago Rugby Club vivió este fin de semana una nueva jornada cargada de emoción, esfuerzo y buen juego, con resultados muy positivos para los equipos sénior y duros enfrentamientos para las categorías M16 y M18 frente a Rías Baixas.

El encuentro disputado en la tarde del sábado entre el Santiago Rugby Club y el CR Avatel Lalín se convertía en una oportunidad ideal para que las locales dejaran atrás el mal sabor del partido anterior, en el que no habían encontrado su ritmo habitual de juego.

Desde el pitido inicial, el conjunto santiagués tomó la iniciativa, encadenando fases rápidas y combinaciones efectivas que les permitieron abrir una ventaja clara al descanso. En la segunda mitad se mantuvo la misma tónica de dominio del equipo local. La escasez de efectivos de las visitantes condicionó el encuentro, pero esto no resta mérito al juego veloz y bien estructurado que efectuó el Santiago Rugby Club. Lalín dispuso de más balón en el tramo final y consiguió el ensayo de la honra en los últimos minutos, mas el resultado final (80–7) refleja con claridad a superioridad de las compostelanas.

Por su parte, el equipo masculino, jugando cómo local frente al conjunto formado por Mareantes e Barbanza, completó un partido sólido y muy disputado. El resultado final, 16–13, permite al Zalaeta Santiago sumar una nueva victoria en un encuentro marcado por la igualdad y por el alto nivel físico presentado por ambos equipos.

Categorías inferiores

Los equipos de M16 y M18 tuvieron enfrente a un Rías Baixas especialmente eficaz. La categoría M16 del Santiago Rugby cayó por un resultado de 27-58, mientras que los M18 perdieron por 15-57. A pesar de los marcadores adversos, ambos conjuntos demostraron una actitud ejemplar, luchando sin tregua y compitiendo cada balón hasta el último minuto.

Estos resultados confirmar el gran estado de forma del Santiago Rugby Club, que continúa mostrando una evolución muy positiva, especialmente en las categorías sénior, donde se aprecia una mayor consolidación del juego colectivo, una mejora física notable y un incremento de la confianza competitiva.