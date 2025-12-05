Terremoto en Fuenlabrada antes de visitar al Obra: fichaje bomba y dos salidas

El Flexicar Fuenlabrada acaba de anunciar cuatro sorprendentes movimientos antes del encuentro que disputarán este sábado, a las 18.30 horas, ante el Monbus Obradoiro en Sar. El equipo madrileño se ha desprendido de una pieza, otra se retira y han fichado a uno de los protagonistas de la pasada temporada que logró el ascenso con el Betis, además de hacerle ficha a un jugador que lleva a prueba desde pretemporada.

En el apartado de salidas, la primera ha sido la de Cameron Martin tras un acuerdo entre el club y el jugador para su salida después de que este no terminase de adaptarse. Por otro lado, Alex Murphy anunció que se retiraba como jugador de baloncesto, compartiendo un escrito donde así lo especificaba: "Tras una cuidadosa reflexión, he decidido apartarme del baloncesto y no continuar la temporada con el Baloncesto Fuenlabrada. No ha sido una decisión fácil, pero es algo que llevo tiempo considerando y sentía que debía hacer. El baloncesto me ha dado muchísimo y estoy agradecido por todas las experiencias vividas". El jugador terminaba el escrito dando las gracias al Fuenlabrada por la comprensión y a sus compañeros y afición por el apoyo, deseándoles suerte.

Fichajes

Pero si estos dos movimientos fueron sorprendentes, la tercera 'sacudida' lo fue más, ya que el 'terremoto' del Fuenlabrada alcanzó su máxima magnitud con el anuncio del fichaje de Alex Renfroe. El veterano base de 39 años firma con los madrileños y se reúne de nuevo con su pareja de baile del pasado curso, Vítor Benite, con quien logro el ascenso en la pista con el Betis, pese a que no se materializase. En aquella campaña promedió 9,4 puntos, 40% en triples, 3,7 rebotes, 5 asistencias y 1,4 robos.

Y cuando la calma parecía llegar, llegó una 'replica' con un último anuncio en el que el Fuenlabrada apostaba por hacerle ficha a Pablo Suárez, que lleva ayudando a los entrenamientos de Iñaki Martín desde pretemporada y se ha ganado una plaza. Jugó el Hestia Menorca, con el que logró el ascenso a Primera FEB, y en el Benicarló.

De este modo, los planes de Diego Epifanio para el choque de este sábado se verán afectados al medirse a un equipo que cambia por completo y que hace una arriesgada apuesta dando un giro a su corta plantilla en su visita a Sar. Se jugarán el partido con el factor sorpresa, pero sobre todo son unos movimientos para fortalecerse a la larga y que han ejecutado en el mejor momento, tras el parón, ya que posiblemente Renfroe haya estado entrenando con ellos desde antes. Epi ya había avisado en la previa de la posibilidad de que el Fuenlabrada tuviera a algún jugador entrenando con ellos y que pudieran activar la ficha antes del choque.

Iñaki Martín

El técnico del Fuenlabrada dejó sus primeras palabras tras todos los movimientos: “Nos afecta sobre todo la salida de Alex Murphy. Nos estamos recomponiendo ahora mismo, reforzando los puestos que creo que son básicos para nosotros. Estas dos últimas semanas las hemos utilizado para una recuperación de identidad que creo que la habíamos perdido a partir del partido contra el Oviedo. Intentamos que los cambios en la plantilla se noten lo menos posible a nivel de entrenamientos, nos están ayudando increíblemente bien tres jugadores del júnior y los del Tercera FEB que habitualmente entrenan con nosotros. Es verdad que tanto Bruno Vidarte como Paul Granja están ahora lesionados y han abierto a puerta a los júnior. Estamos también adaptando al equipo para las nuevas llegadas y sobre todo que no perdamos la identidad que perseguimos desde pretemporada”.

También habló del Obradoiro: “Tienen una plantilla muy bien estructurada, muy bien entrenada por Diego Epifanio y con pocas vías de escape. Tienen buenos tiradores, buenos jugadores de uno contra uno, bases muy experimentados que saben llevar el ritmo del partido. Un equipo muy fuerte, bien trabajado tácticamente. Vienen con una racha de siete victorias seguidas en la liga después de perder los dos primeros partidos. Pienso que el parón nos viene mejor a nosotros que a ellos para coger ritmo. Para nosotros el partido tiene que ser de adaptación para lo que nos puede venir, tanto estos nuevos refuerzos como el hecho de que estamos mirando en el mercado jugadores interiores. Nos estamos adaptando, creo es un partido que más que contra ellos vamos a jugarlo contra nosotros. A partir de ahí, seguiremos creciendo”.