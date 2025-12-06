El Compostela, en defensa del liderato ante un Arosa “llamado a competir por el ascenso”

Fin de semana clave para la SD Compostela y sus aspiraciones. El conjunto de Secho Martínez recibe este domingo, a las 18.00 horas, al Arosa SC en el estadio Vero Boquete de San Lázaro. El cuadro arlequinado, segundo en la clasificación, visita el feudo blanquiazul con el objetivo de acabar con la impecable racha invicta de los locales y asaltar, así, el liderato del Grupo 1 de Tercera RFEF.

Secho Martínez, técnico de la esedé, avisó sobre los principales peligros de su rival, “un equipo conocido por todos”, “con jugadores de mucha experiencia en Tercera y en categorías superiores” y que está “llamado a competir por el ascenso”.

Un ascenso a Segunda RFEF que “llevan buscando durante años”, desde que descendieron en 2022, y por el cual pugnarán contra el Compos esta temporada. Con una separación de únicamente tres puntos entre ambos, el conjunto picheleiro defiende el liderato ante un bloque de jugadores contrastados, y más que conocidos por el entrenador blanquiazul.

“A nivel de nombres, tienen muy buenos centrocampistas como Antón Concheiro, Marcos Remeseiro o Javi Rey, buenos pasadores con buen tiro de media distancia. Jugadores como Iñaki, que es un perfil más media punta; Gabri Palmás, un delantero que se desmarca muy bien y siempre sigue bien las segundas jugadas; Álex Rey, que tanto lo utiliza por derecha como por izquierda; Adrián Lombao, que está haciendo una buena temporada; podría seguir con la línea de atras, con Pacheco, Samu Santos, Carlos Torrado, Luis Castro y en portería, Chema”, comentó el técnico.

Tras analizar las virtudes individuales de los arousanos, Secho amplió el foco para centrarse en el funcionamiento colectivo: “Un equipo con estos centrocampistas necesita el alimento del balón, van a buscarlo. Son grandes pasadores, tanto en profundidad como en cambios de orientación, y que cuando asoman al balcón del área ganan los segundos balones y tienen buen disparo. Pero sí, es un equipo que solo por jugadores el cuerpo le pide salir jugando”.

La protección del invicto

El Compostela afronta esta jornada 13 con un balance de siete victorias, cinco empates y cero derrotas. Unos números que le permiten liderar la clasificación de Tercera RFEF, “una categoría muy igualada”. Para el técnico sonense, el margen de mejora aún es grande y espera que su equipo continúe evolucionando con vistas a ser mucho más redondo.

“En este parón de selecciones, hemos tratado de buscar esas tendencias y cosas que tenemos que ajustar, y hemos entrenado en ellas. Luego, en el parón de navidades, haremos ese análisis más profundo, pero estamos trabajando en ello para tratar de ser mejor equipo, de manejar todas las áreas de rendimiento: defender mejor el área, evitar los contraataques, que las jugadas sean más largas, de muchas cosas”, manifestó Secho.

Samu Rodríguez persigue un balón ante el Barbadás. / Jesús Prieto

La semana sin competición, motivada por la disputa de la fase inicial de la Copa de las Regiones de la UEFA, no solo sirvió para asimilar conceptos, sino que también permitió a los futbolistas recuperar energías y afrontar este tramo decisivo de la temporada con mayor frescura: “El descanso es parte fundamental y principal del entrenamiento y de que un equipo vaya bien. Planificamos y organizamos bien, con cuatro sesiones seguidas para luego dar el fin de semana libre. Esta semana hemos realizado cinco sesiones seguidas. Tratamos de aprovechar al máximo el tiempo y también de que desconecten, de que cojan energía, de que se olviden un poco del juego para llegar con fuerza a esta semana”.

Tiempo suficiente para recuperar efectivos. Secho contará con la totalidad de su plantilla para medirse al Arosa, con la baja ya confirmada de Trasi. El centrocampista vivariense abandona la disciplina picheleira después de tres temporadas y media, entre primer equipo y Sigüeiro, debido a la falta de minutos.

Una salida que el entrenador del Compos valoró como “positiva”, ya que “la relación es fluida y hay honestidad”. El técnico admite que “Trasi puede volver a aquí en cualquier comento” y que el club le realizará un seguimiento, “como hacemos con Axel o Mario Constenla, del Noia”.