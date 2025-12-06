El Obradoiro arrasa sin complicaciones y sigue en 'la nube'

La resistencia del Flexicar Fuenlabrada le duró hasta el descanso, ante un Monbus Obradoiro que lo demolió sin necesitar de brillantez y llevarse el duelo por 97-69. Los de Diego Epifanio no ofrecieron su mejor partido, pero les valió para arrasar a unos rivales que se vieron sin herramientas tras las dos bajas en la plantilla y sin traer a sus dos últimos fichajes. Así, los compostelanos suman su octavo triunfo en liga, también consecutivo.

Regresaba el baloncesto a Sar tras las ventanas FIBA y la primera posesión era del Fuenlabrada, aunque estrenaba el marcador Dos Anjos, rápidamente contestado por un triple de Benite. Pero el pívot picheleiro reboteaba y metía un gancho de inmediato. El Obra volvía a pasarlo mal en el rebote, especialmente en su campo, cediendo hasta dos balones seguidos para que finalizase Belemene (4-6). Galán ponía el empate a 6 penetrando en transición ante Benite. Eso sí, el cuatro picheleiro cometía su segunda falta ante Benite, que anotaría los dos tiros libres, y salía por Andersson (6-8).

Barcello se animaba con un triple (9-6) con más fortuna que su compañero Barrueta (0 de 3). La Caldeira se prendía con una falta no pitada a Westermann, que sí veía como le pitaban la siguiente a él. Manchón sumaba desde el exterior y Andersson hacía lo propio. Belemene volvía a contestarlo, el sueco repetía y Suárez volvía a replicar. Sucesión de triples para engrosar el marcador (15-17).

Suárez cometía su tercera personal (cuarta del equipo), saliendo del campo y permitiéndole a Lundqvist sumar dos tiros libres para empatar. Stolbetskiy y Kravic intercambiaban canastas cerca del aro y Díaz mantenía el ritmo exterior de los suyos (19-22). Llegaba la quinta visitante y Quintela no erraba sus dos intentos. Díaz volvía a percutir de fuera, en la cara de un Kravic que erraba en la siguiente jugada una bandeja, aunque Barcello atrapaba el rebote y no fallaba, poniendo la última del cuarto que acababa con el 23-25.

En el segundo, Lundqvist metía una suspensión bien defendida por Benite y el sueco robaba de inmediato el balón del saque de fondo para dejar una bandeja (27-25). Se sucedían los errores en ambos lados e Iñaki Martín pedía tiempo. Días sacaba la falta de tiro de Lundqvist para desatascar, aunque solo sumaba uno. Barcello lo emulaba, pero siendo una falta sobre un triple y sin fallar ninguno (30-26). Saltaba Speight a pista, aplaudido. El base asistía al Capitán América Barcello en un triple lejano (33-26) y, a continuación, el director de juego forzaba el campo atrás rival. Pero le caía una rigurosa falta en ataque a Galán.

Rodríguez cometía una falta sobre Kravic después de que no le pitasen una y le caía la técnica al preparador visitante en su protesta, anotando Barrueta (34-26) el tiro libre. Eso sí, seguía negado desde el exterior (0 de 5). Belemene acudía al tiro libre (ambos equipos en bonuis), errando ambos, y Brito castigaba de tres en la siguiente jugada, poniendo el +11 y el tiempo de Martín. El Obra estaba ganando el rebote y en el Fuenlabrada no estaba apareciendo nadie. Era Benite el que cortaba la racha desde el tiro libre, aunque Speight conseguía sus primeros puntos con los compostelanos del mismo modo (39-28). El brasileño del Fuenla insistía con los tiros libres, pero erraba sus dos intentos.

A la sexta, Barrueta sumaba tres desde la esquina (42-28). La apuesta visitante seguía siendo desde la línea de personal, con un Manchón infalible (42-30). Benite lo seguía forzando la segunda de Speight, que se iba al banquillo, aunque solo anotaba la segunda. Stolbetskiy veía aro tras una buena continuación y Epi pedía tiempo (42-33). Díaz se iba driblando y dejaba una preciosa bandeja a aro pasado. Volvía a parar Epi. Westermann asistía a Kravic bajo el aro. Y Manchón se colaba hasta la cocina para regresar a la situación anterior. Pero el base francés repetía pase para que el serbio finalizase, yéndose al descanso con el 46-37.

Regresaban ambos equipos a la cancha y, tras varias malas jugadas en los dos lados, Belemene metía la primera con una bandeja en transición y Barrueta conectaba por segunda vez desde fuera. Díaz sumaba dos tiros libres y Manchón solo el segundo (49-42). Insistían en buscar la falta, sacando la cuarta de Galán y la tercera del equipo en el cuarto. Pero Kasibabu no conectaba. El Obra estaba despistado, pero Kravic encontraba la luz con dos canastas bajo el aro, sacando el dos más uno en la segunda. Tiempo visitante tras el que el serbio erraba el adicional y Manchón dejaba una bandeja (53-44).

El Obra seguía desconectado en ambos lados de la pista, lo que aprovechaba Kasibabu para, ahora sí, meter dos tiros libres. Barcello encestaba de tres y Andersson realizaba un robo tras el que Belemene cometía la antideportiva. El sueco sumaba una (56-46) y Barrueta volvía al desacierto exterior. Más fortuna tenía desde la línea de personal, tras la cuarta de Kasibabu (58-46). El Capitán América aparecía como el más listo de la clase para llevarse un rebote perdido del Fuenla y dejar una bandeja. Noqueaba Westermann con un triple al que seguía el tiempo visitante (63-46). No había efecto, robo de Quintela, que asistía el triple de Barrueta para el +20. Lundqvist sacaba el dos más uno, efectivo. Rigot aparecía desde el exterior, pero no había ya nada que hacer. Kravic se escapaba botando y dejaba la bandeja. Quintela ampliaba diferencias con dos tiros libres para cerrar el cuarto con el 72-49.

Último acto que se presentaba como un Everest para el Fuenlabrada y cómodo para los locales. Iniciaban con un pacto de 'no agresión', con el que se abrían muchos espacios. Galán encestaba solo bajo el aro y Quintela rozaba el +30 con dos tiros libres (79-50). Rodríguez, solo, encestaba de tres y Lundqvist estaba impecable en su dos más uno. La energía del partido había decaído y, sin tensión, poco más ofreció. Benite engrosó su cuenta personal para mantenerse en lo alto de los máximos anotadores de la liga; Barcello hacía lo propio; Speight ganó tiempo en pista con sus compañeros, además de sumar en la estadística, y Etxeguren minutos. El duelo acababa con el 97-69.