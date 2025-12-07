Llull da el triunfo al Real Madrid en el último segundo en Tenerife

Una canasta de Sergio Llull, en el último segundo de partido, le dio el triunfo al Real Madrid ante La Laguna Tenerife (70-71) en un partido muy igualado y que los laguneros tuvieron en sus manos.

Las más de cinco mil personas que abarrotaron hoy el pabellón de Deportes Santiago Martín enmudecieron cuando Llull anotaba la canasta que le daba la victoria, más aún cuando antes Jaime Fernández había anotado uno de sus dos tiros libres (70-69) con algo más de dos segundos por jugarse y parecía que el partido se iba a quedar en casa.

Sin Marcelinho Huertas, con una fascitis plantar, ni Joan Sastre con gastroenteritis, el Tenerife respondió con orgullo ante esta importante cita.

Apareció Wesley van Beck y Alderete y el joven Dylan Bordon, que debutaba con el equipo ACB, tuvieron una actuación de nota en este choque.

El Real Madrid, por su parte, hizo lo que tenía que hacer, mantuvo sus ventajas y al final sacó la mayor experiencia de sus jugadores para poder ganar.

Los dos equipos salieron muy cautos y esperando qué tipo de juego iba a desarrollar su rival, y fue Wesley Van Beck, que ha tenido poca presencia en el equipo en estas primeras jornadas debido a una lesión, quien tomaría el mando de su equipo en anotación, de manera que los seis primeros puntos serían suyo (6-7).

El Real Madrid fue haciéndose poco a poco con el partido con un control del rebote y aprovechando las dudas defensivas locales.

La entrada de Jaime Fernández en el bando local le dio más “vida” a su equipo.

Del 6-12 del minuto 6 pasó a un 16-12. Parcial de 10-0, con protagonismo del escolta madrileño –que ayer actuó de base ante la ausencia de Huertas- y un triple importante de Scrubb.

El conjunto visitante reaccionó como se esperaba. Triple de Sergio Llull, 2+1 de Maledon, y el Real Madrid volvió a ponerse por delante (16-21); una ventaja que empezó a ampliar en el segundo cuarto ante los errores ofensivos locales y que el equipo blanco no perdonó.

Tavares, en el minuto 16, pondría la máxima ventaja del encuentro (18-28), una diferencia que los visitantes supieron mantener hasta el final del segundo cuarto (25-33).

El Real Madrid mantuvo su ventaja gran parte del tercer cuarto. Los locales no conseguían dar un giro al partido. Cambios en los dos equipos en busca de su mejor quinteto, pero Scariolo estaba más tranquilo al mantener una ventaja de diez puntos (36-46) en el minuto 26 de partido.

Sin embargo, todo cambio. Un triple de Giedriatis (40-46), la canasta de Jaime Fernández tras la técnica una técnica a Scariolo (41-46), y un triple de Héctor Alderete (44-46) dio la vuelta a todo en la cancha. Los aficionados empujaron al equipo y el partido estaba muy abierto.

Al término del tercer cuarto, se llegó con un ajustado 48-49 tras canasta de Fitipaldo y quedaban diez minutos muy abiertos.

El triple de Llull al inicio del último cuarto (48-52) fue respondido por Scrubb (51-52). Todo el último cuarto fue de intensidad, muchos fallos y emoción porque ninguno de los dos equipos lograba tomar ventaja. Lo hizo el Real Madrid para poner el 53-60 (min.35) tras un triple de Hezonja, pero cinco puntos seguidos de Fernández volvieron a poner igualdad (58-60) en el encuentro.

Cuatro minutos y toda una eternidad. Scariolo tenía en cancha a su nucleo duro –Campazo, Llull, Hezonja y Tavares – y los locales peleando al máximo y con todo casi acabado para los laguneros un triple de Doornekamp con falta adicional colocó el 69-69 a 49 segundos para el final.

En el ataque visitante Hezonja falló un triple. Fernández, por los locales, también erró en ataque y con 2.9 para finalizar, Campazo hizo una falta en ataque que le dio a Jaime Fernández dos tiros libres. Anotó uno de los dos (70-69) y tiempo muerto de Scariolo.

Sacó en ataque y, con la tranquilidad que le caracteriza, Sergio Llull hizo la canasta final (70-71).