Resultados y clasificación tras el Gran Premio de Abu Dabi

El inglés Lando Norris (McLaren) se proclamó este domingo nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno al acabar tercero el Gran Premio de Abu Dabi, que ganó, en el circuito de Yas Marina, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), protagonista de un espectacular final de temporada que no evitó que la escudería de Woking completase su mejor año en lo que va de siglo al ganar los dos títulos en liza.

A Norris le valía con subir al podio y eso fue lo que, finalmente, hizo, sin perder la calma ante la brutal presión final que imprimió Verstappen, campeón moral de una temporada en la que nadie igualó sus ocho triunfos y sus ocho 'poles', cifras que alcanzó en Yas Marina: el circuito en el que hace cuatro años había destronado al séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton y en el que este domingo le cedió la corona al piloto de Bristol; que, a los 26 años, la recuperó para el Reino Unido al convertirse en el undécimo británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

Lo hizo por tan sólo dos puntos (423 frente a 421) al acabar tercero una carrera en la que 'Mad Max' -de 28- elevó a 71 su propia tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría reina y que su compañero, el australiano Oscar Piastri -que también tenía posibilidades de ganar el título- concluyó segundo. Relegando a un segundo plano otra gran actuación del doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), en una interminable segunda juventud a los 44, que acabó sexto una carrera que el otro español, Carlos Sainz (Williams), concluyó decimotercero.

Verstappen, sin duda alguna uno de los más grandes de toda la historia, había puesto al rojo vivo un Mundial en el que a principios de septiembre, después del Gran Premio de su país, estaba a 104 puntos de Piastri; y a cuya prueba final llegaba, tras anotarse cinco de las ocho carreras anteriores -en las que nunca dejó de subir al podio-, a doce puntos de Norris, que le había arrebatado el liderato al australiano después de ganar en México, a finales de octubre.

10 primeros clasificados

M. Verstappen O. Piastri L. Norris C. Leclerc G. Russell F. Alonso E. Ocon L. Hamilton N. Hulkenberg L. Stroll

Clasificación del año 2025