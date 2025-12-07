El Compostela reafirma su liderato gracias a un nuevo gol de Maceira

Triunfo de campeón de la SD Compostela en un partido en el que supo dominar, presionar, castigar y resistir ante uno de los mejores equipos de la categoría, el Arosa SC. En un encuentro de máxima exigencia, el tanto de la victoria volvió a llevar la firma del habitual Jorge Maceira, decisivo para confirmar el liderato de los de Secho que ya aventajan en seis puntos al segundo clasificado.

Duelo entre aspirantes en San Lázaro. El Compos, líder e invicto hasta el momento, recibía al otro ‘coloso’ de la competición, el Arosa. Los dos presupuestos más altos, los dos punteros de la clasificación, las dos entidades más históricas se medían en el municipal santiagués con el liderato en juego.

De inicio, Secho Martínez optó por un planteamiento muy reconocible con Àlex Cobo en portería, y Valín, Crespo y Diego Rodríguez en defensa. Diego Uzal y Samu Rodríguez formaron el doble pivote en un centro del campo que completó Goris. En ataque, Parapar, Guisande, Armental y Maceira. El equipo dirigido por Gonzalo Fernández inició con Chema bajo palos, mientras que Luis Castro, Samu Santos, Pacheco y Carlos Torrado ocuparon la línea defensiva. En la medular, Antón Concheiro y Javi Villar formaron junto al ex del Compos Marcos Remeseiro. El tridente ofensivo lo formaron Iñaki Martínez, Adrián Lombao y Gabri Palmás, también ex de la esedé.

Once inicial del Compostela en su partido ante el Arosa / Cedida

En los primeros compases se impuso el respeto mutuo entre dos grandes equipos, que convirtieron el duelo en un tanteo inicial. Ante este ‘tranquilo’ comienzo, el Compos consiguió inquietar primero. Un gran envío de Jorge Valín habilitó a Maceira que, solo ante el portero, decidió ceder a placer a Guisande, pero la aparición providencial de un defensa arlequinado evitó que el balón alcanzase al pontevedrés.

Igualdad absoluta donde únicamente la calidad individual de los hombres de ataque blanquiazules hicieron tambalear la solidez arousana. En este caso fue Armental, el que consiguió desbordar hasta en dos ocasiones dentro del área, con túnel incluido, para conectar con Guisande que falló en el disparo.

Mediado el primer acto, el cuadro local comenzó a dominar un choque donde las ocasiones solo llegaban desde un lado, el santiagués. La defensa visitante resistió gracias a la cabeza de Samu Santos, que apareció para desviar un disparo de Goris que ya se colaba en la portería arlequinada, y a la firme mano derecha de Chema, que bloqueó un peligroso centrochut de Armental.

Un lance del juego durante el Compos - Arosa / Antonio Hernández

Se libraba el Arosa al tiempo que el Compos preparaba el golpe definitivo. Una efectiva presión local provocó una inoportuna pérdida de Luis Castro en el centro del campo que terminó siendo letal. El despiste del lateral permitió a Parapar disparar desde dentro del área y aunque su remate fue bloqueado por Samu Santos, sirvió de asistencia para un Maceira que conectó un cabezazo inapelable para Chema. Con suspense, después de golpear el balón en el larguero y botar a escasos centímetros de la línea, el Compostela se adelantaba en el marcador (36’).

La respuesta del Arosa no terminó de intranquilizar al equipo de Secho que cerró líneas con el objetivo de llegar en ventaja al descanso. Solamente Gabri Palmás fue quien de asustar al Compos con un gol en claro fuera de juego, el cual no subió al marcador justo antes del entretiempo.

El paso por los vestuarios no cambió el guion del partido. Y es que el conjunto picheleiro se mostró muy sólido ante los tímidos acercamientos de los visitantes en los minutos iniciales del segundo acto. El más destacado: un golpeo lejano de Gabri Palmás que se marchó ligeramente desviado.

Con el pasar del tiempo, la incomodidad se hizo patente en el juego de un Arosa incapaz de saltar líneas de presión. El Compostela, por su parte, buscó sorprender mediante las arrancadas de Parapar y Guisande. En un contraataque dirigido por el extremo de Labañou, acarició el segundo la esedé. Goris recogió en el borde del área un centro del ‘10’ blanquiazul para terminar con su pierna izquierda, pero su centrado disparo acabó en las manos de Chema.

No le gustaba lo que veía Gonza, por lo que optó por dar entrada a Álex Rey y Mario García en busca de dar alas a los visitantes de cara a la última media hora. La respuesta de Secho no tardó en llegar y el jugador del filial Marcos Baña ingresó al campo por un tocado Adrián Armental. El joven atacante de 20 años completó su ‘redebut’ con el primer equipo del Compostela, después de contar con minutos en la temporada 2023/24.

A medida que el Arosa cargaba el área, los locales cubrían sus espaldas con vistas a unos últimos compases de infarto. Y es que en un choque en el que supo dominar y golpear, también le tocó sufrir. El duelo de candidatos se adentró en sus últimos diez minutos con un Arosa desesperado por la igualada y con un Compos que buscó protegerse con el ingreso de Noya, Quico y Arellano.

Como en toda buena resistencia, el último bastión, Àlex Cobo, se mantuvo inquebrantable. El meta catalán apareció con una mano providencial para cerrar su portería en un remate de cabeza a escasos metros. El empuje final del Arosa estuvo a punto de significar el empate después de una gran acción de un Álex Rey que se topó con el palo.

Aguantó la esedé no sin antes soportar el último susto de la tarde-noche en San Lázaro. Un centro arousano desde la banda izquierda se paseó por todo el área defendida por Cobo y cuando Torrado se encontraba listo para rematar a placer, Cañi evitó el disparo con una entrada oportuna.

Finalmente y tras cinco minutos de descuento, la SD Compostela selló uno de los triunfos más importantes de toda la temporada. El solitario gol de Maceira permite al conjunto de Secho abrir una brecha de seis puntos con el Arosa, su inmediato perseguidor, antes de visitar al Atlético Coruña Montañeros el próximo domingo en Visma.